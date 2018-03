El PP anuncia una moción de censura en Alicante contra Echávarri y un plan de gestión para lo que queda de legislatura

El PP acaba de anunciar su intención de presentar una moción de censura contra el alcalde Gabriel Echávarri al considerar que la situación en el Ayuntamiento es insostenible. Los populares intentan así tomar la iniciativa como grupo más votado en las útimas elecciones frente al intento de Echávarri de controlar su relevo al frente de la alcaldía tras su dimisión.



"Sabemos que es difícil, pero la gravedad de la situación institucional de Alicante requiere de la responsabilidad de los representantes públicos". El portavoz del PP, Luis Barcala, ha anunciado hoy la decisión del Grupo Popular, respaldada por la dirección del PPCV y el PP provincial, de impulsar una moción de censura "ante la situación insostenible de Alicante, con un alcalde procesado, con dos procedimientos en marcha, y en una situación de desgobierno y paralización como nunca ha visto la ciudad".



El dirigente popular ha realizado estas manifestaciones en una rueda de prensa junto con todos los concejales del PP alicantino y en presencia del coordinador general provincial, Rafael Candela.

"Lo primero que queremos dejar claro es que la alternativa a Echávarri no puede ser más imposiciones de Echávarri", ha afirmado Barcala. "Son tantos los deseos de la izquierda de que no gobierne el PP, que aquí no está gobernando nadie y eso es lo que está ocurriendo ahora: que no hay gestión de ningún tipo y lo estamos viendo todos y lo está diciendo la gente en la calle".

"Las opciones de reeditar tripartitos, bipartitos o minigobiernos socialistas en solitario nos parecen absolutamente descabelladas y fracasadas -ha recalcado-, porque aunque el alcalde es el principal responsable de la pésima gestión realizada, el resto de concejales de gobierno cuentan hasta le fecha de un bajísimo nivel de ejecución de los presupuestos, cercano al 50%".

"Las opciones que se están intentado barajar a gusto del actual alcalde, que está en una situación judicial insostenible, no son una solución a la altura de lo que necesita la ciudad en estos momentos y con tres años perdidos absolutamente".

"El líder popular ha justificado la alternativa de una moción de censura "porque Alicante ni puede ni debe ceder al chantaje de un alcalde doblemente procesado, y al que el PSOE ha dejado caer, y que quiere imponer a su candidato a la Alcaldía e, incluso, definir el tipo de gobierno que debe tener esta ciudad".

Somos conscientes de que en estos momentos no tenemos los votos suficientes para que la moción de censura prospere", ha explicado Barcala. "No vamos a engañar a nadie, pero estamos dispuestos a dar un paso al frente y a invitar al resto de formaciones políticas a que se posicionen para evitar que Alicante desaproveche el último año de legislatura".

"En esa dirección -ha continuado- les vamos a presentar un documento con medidas a ejecutar durante el último año de legislatura, con nuestras propuestas pero que va a estar abierto a las aportaciones del resto de concejales a título individual o colectivo para sumar una alternativa".

Barcala apela a la "responsabilidad" de todos y cada uno de los concejales de la Coporación. "Por este motivo, hacemos un llamamiento a los concejales de Ciudadanos, especialmente, al igual que a los del PSOE que están en clara disconformidad con lo que está pasando en esta ciudad con este alcalde. Instamos también al resto de concejales de otros partidos a que apoyen esta alternativa de gobierno para que los alicantinos no sigan padeciendo esta situación, porque habrá que ver si Pavón está dispuesto a acatar todas las condiciones que le impone Echávarri".

A partir de ahora, el grupo popular abre una ronda de conversaciones con todos los grupos municipales y los concejales que quieran plantear una alternativa de gobierno. "Apelamos a su sentido de la responsabilidad y a su compromiso con la ciudad, y pedimos valentía para sacar a Alicante de este pozo oscuro".



Por último, el portavoz popular ha reiterado que "Alicante no puede esperar, porque precisa de iniciativas que generen muchos más puestos de trabajo y que permitan a la ciudad volver a estar en la media de empleo de la provincia y de la Comunitat, y no por debajo". "La ciudad necesita un plan de choque de limpieza, un plan de inversiones en los barrios, impulsar el nuevo PGOU y una nueva política turística, así como impulsar las políticas sociales y vecinales, entre muchas más cosas".

Para poder sacar adelante una, el PP debería contar con el apoyo de una mayoría del pleno, es decir de al menos 15 de los 29 concejales de la corporación municipal.El PP cuenta actualmente encon 8 concejales, Ciudadanos tiene 5, el PSOE 6, Guanyar 5 y Compromís 3, además competan el pleno los tránsfugasex de Ciudadanos) y Nerea Belmonte (ex de Guanyar).