Belmonte pone condiciones para que su voto convierta a Montesinos en alcaldesa

Guanyar y Compromís se niegan a garantizar nada por escrito y coinciden en que el PSOE se tendrá que fiar de su palabra.

La edil tránsfuga Nerea Belmonte, exconcejala de Guanyar Alacant, ha puesto condiciones a la investidura de la número 2 del PSOE en el Ayuntamiento, Eva Montesinos, como alcaldesa para el año que queda de mandato. La concejala expodemita ha exigido para dar su voto que se le ponga sobre la mesa un proyecto realista y con iniciativas factibles para lo que queda de legislatura. Belmonte fue sondeada por políticos socialistas de la ejecutiva del País Valenciano que vinieron de fuera de Alicante, quienes se reunieron con ella anteayer. Su voto será el número 15 que pidió el alcalde, Gabriel Echávarri, para dar «un paso atrás» y dimitir por los casos judiciales que le abocan al banquillo, después de que Guanyar (5 ediles) y Compromís (3) hayan acordado en sus asambleas apoyar la investidura. Los nueve votos que suman y los seis de los ediles socialistas alicantinos darían la Alcaldía a Montesinos.

Pero parece que Echávarri no se fía y quiere que quienes apoyen a su número 2 para poder dejar el bastón de mando por su procesamiento en el caso Comercio y por el despido de una interina, cuñada además del portavoz del PP, Luis Barcala, firmen antes un contrato que les ate jurídicamente. Así lo dijo ayer tras el pleno en el que se entregó la Medalla de la Ciudad a la Guardia Civil. Si no sale Montesinos, reiteró que continuará en la Alcaldía aunque vaya a juicio para que no recaiga en el PP.

«Los compañeros de Corporación tienen que ir diciendo sí, queremos ese cambio para que sea Eva Montesinos alcaldesa, y sólo ella, que se acaben ya quinielas raras (dijo en referencia a otros hipotéticos candidatos como Carlos Giménez). Y ya está, la pelota está en su tejado. Pero no vamos a negociar tripartitos que han sido un fracaso ni a dar contrapartidas como planes de ciudad, catálogos ni nada. Sí o no. Y luego, cuando digan sí, nos sentaremos a ver cómo garantizamos jurídicamente que no se echen atrás». En este sentido, aseguró que están trabajando con abogados y «hay fórmulas».

Esta condición que puso ayer el alcalde indignó tanto a Guanyar y Compromís, que se niegan a firmar nada, afirmando que tendrá que fiarse de su palabra, como a los tránsfugas. «Es curioso que ahora se acuerde de fórmulas jurídicas para que se cumpla un compromiso y no cuando firmamos el pacto de gobierno que incumplió sistemáticamente. Si nos comprometemos, votaremos sí públicamente. Si estamos diciendo que no votaremos para favorecer la Alcaldía del PP, pues está claro lo que haremos», dijo el portavoz de Guanyar Miguel Ángel Pavón. «Cumplimos nuestros compromisos, no como Echávarri, que da claras muestras de lo contrario. Lo que dice es un dislate y un despropósito».

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, dijo que de la palabra de su partido se puede fiar. «Nosotros no rompemos nuestros compromisos como hicieron ellos con las condiciones que marcaba el Pacto por la Refundación del Gobierno». Sin embargo, Echávarri, le acusó de lo contrario. «No olvidemos que Natxo Bellido firmó un compromiso y a la semana lo rompió. No es de fiar para el PSOE». «Pido a Bellido que tenga paciencia, porque las prisas pueden hacer saltar todo por los aires. Declaraciones suyas provocan pasos atrás y si quiere que no gobierne el PP, que sea prudente», afirmó Echávarri, que reiteró que no se irá hasta que no llegue el auto de apertura de juicio oral y siempre que haya 15 concejales que hayan dicho manifiestamente que sí a Montesinos y lo hayan garantizado, porque «¿qué ocurre si un concejal se pone malo y no viene?», se preguntó sobre el día de investidura. «Gobernaría el PP», reflexionó.

«No se va a entrar en otro tipo de negociaciones. Es un sí incondicional para que yo me vaya y no entre el PP», reiteró el regidor, quien se refirió a los populares como quienes entregaron a la Justicia un «ordenador roto a martillazos» y quienes «se gastaron dinero para un colegio de niñas violadas en Haití en pisos de lujo en València».

El otro edil tránsfuga, Fernando Sepulcre, asegura que de momento nadie le ha llamado para hablar, como sí desde el PSPV a Nerea Belmonte. Ayer aseguró que la petición de Echávarri de garantías jurídicas de los 15 votos a Montesinos es «una ocurrencia más. No tiene pies ni cabeza, ni fundamento. Parece que pida un contrato firmado, eso no está bien. Aquí lo que vale es la mano alzada en el Pleno».