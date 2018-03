La Guardia Civil recibe la Medalla de la Ciudad de Alicante

El Salón Azul y la plaza del Ayuntamiento se llenaron ayer de tricornios y de uniformes verdes, los de los agentes de la Guardia Civil que asistieron a la concesión y entrega de la Medalla de la Ciudad a la Benemérita, institución que llegó a Alicante en 1845, un año después de su fundación por el duque de Ahumada. La Corporación se reunió en sus escaños y aplaudió a la Guardia Civil durante el acto protocolario de concesión de la medalla, que el alcalde, Gabriel Echávarri, entregó a este cuerpo de seguridad.

El general José Hermida, jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, y el coronel jefe de la Comandancia de Alicante, Manuel Muñoz, presidieron el acto en el Salón Azul junto al delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues. Muñoz admitió que la emoción le embargaba, «con este honroso uniforme la voz se me quiebra y no he sentido tanto orgullo», dijo al recoger la distinción para la Benemérita, séptima institución que recibe la Medalla de la Ciudad. El coronel destacó el espíritu de los hombres y mujeres de la Guardia Civil, difícil de igualar, en la lealtad y entrega al deber con los ciudadanos. Y representó la gratitud del Cuerpo regalando a la Corporación una réplica en cerámica del sombrero de tres picos, el tricornio. Después entregó al alcalde una fotografía de 1898 de la Guardia Civil en la plaza del Ayuntamiento, que por entonces guardaba.

El acto continuó en la plaza del Ayuntamiento, en el que el delegado del Gobierno destacó que la provincia cerró 2017 con una tasa de criminalidad de 49,5 infracciones por cada mil habitantes, el mejor registro de la serie histórica, con una reducción de 20 puntos en la última década. Al acto solemne asistieron el subdelegado del Gobierno, José Miguel Saval; el comisario de la Policía Nacional, Alfonso Cid; el jefe de la Policía Local, José María Conesa; el general jefe del MOE Rabasa, Demetrio Muñoz; el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón; el fiscal jefe, Jorge Rabasa; el rector de la Universidad, Manuel Palomar; el consejero delegado de Vectalia, Antonio Arias, y el presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, entre otras autoridades.