Echávarri estudia fórmulas jurídicas para evitar que los ediles que apoyen a Montesinos se echen atrás

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, acaba de reiterar su oferta de abandonar el cargo por los casos judiciales que le dejan a un paso del banquillo, pero siempre que su número dos Eva Montesinos consiga los 15 votos necesarios para que el PSOE siga gobernando el Ayuntamiento.

Tras presidir el pleno en que se ha aprobado la concesión de la medalla de Alicante a la Guardia Civil, Echávarri ha desvelado que incluso están estudiando fórmulas jurídicas para garantizar que los ediles que apoyen a Montesinos no se echen atrás.

Echávarri ha vuelto a decir que si Montesinos no tiene los 15 apoyos necesarios no se marchará pese a que le abran juicio oral porque no piensa dejar la Alcaldia, ha afirmado, en manos del Partido Popular. "Eso que se vayan haciendo a la idea".

Asimismo, se ha referido a los códigos éticos del Partido Socialista y en concreto a algunos artículos que hablan de corrupción política señalando Echávarri que la Comisión Federal es la que tiene que determinar lo que es corrupción. En este sentido, ha comentado que no se trata de aferrarse a ningún estatuto pero que los códigos éticos de los partidos son interpretables. "Lo que no voy a hacer es entregar la Alcaldía al Partido Popular", ha insistido, añadiendo que la pelota está en el tejado de los compañeros de Corporación y que solamente tienen que decir sí a Eva Montesinos, y solo a ella, "que se acaben las ideas raras, que no va a haber otra quiniela".

Además, ha dicho que no van a volver a negociar tripartitos que han sido un fracaso ni contrapartidas, "sí o no, y cuando digan sí nos sentaremos para garantizar jurídicamente que no se echen atrás". También ha pedido al portavoz de Compromís, Natxo Bellido, prudencia, respeto y paciencia porque dice que las prisas sí que pueden hacer saltar todo por los aires. Por su parte, el PP dice no poder entender que Compromís y Guanyar puedan entregar la Alcaldia al PSOE sin tan siquiera conocer los informes de las respuestas escuchas, refiriéndose al dispositivo que apareció en el despacho de Montesinos.

En cuanto a la medalla de la ciudad, la Guardia Civil es la séptima institución que la consigue. El coronel jefe de la comandancia de Alicante Manuel Muñoz Castillo ha agradecido con emoción este reconocimiento. Y ha entregado a la Corporación una fotografía gigante del año 1898 en la que se ve a agentes de la Benemérita patrullando por la plaza de Ayuntamiento ya que entonces la guardaban.

Al acto que todavía se celebra en la plaza del ayuntamiento asisten numerosas autoridades como el delegado del Gobierno, el general del MOE, el presidente de la Audiencia, el fiscal jefe, representantes de la Autoridad Portuaria, Vectalia y el máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana.