El tiempo en Alicante: Un frente asociado a la borrasca Giselle trae lluvias débiles el fin de semana

La llegada de un frente frío asociado a la borrasca Giselle va a hacer que la provincia de Alicante registre un fin de semana presidido por una gran inestabilidad atmosférica con viento y lluvia, sobre todo el sábado. Las temperaturas, sin embargo, se mantienen estables y no van a sufrir grandes cambios con máximas de 20 grados en las horas centrales del día y de 10 por la noche. No obstante, las precipitaciones no serán como las que vienen barriendo España en las últimas semanas.

Una situación que se mantendrá durante la próxima semana pero, en principio, desaparecerá por completo a partir del Domingo de Ramos, cuando la previsión indica que se instale un anticiclón que dominará el "puente" festivo de la Semana Santa.



Pincha en el mapa para consultar la previsión meteorológica en la provincia de Alicante





Las lluvias que se van a registrar tanto hoy como el fin de semana, especialmente el sábado, serán siempre cantidades muy pequeñas. "Son frentes, asociados a la borrasca Giselle y a otra menos activa que entrara a partir del viernes en la península, que se van desgastando mucho, en viento y lluvia, conforme avanzan hacia el Mediterráneo", explica Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.

Por lo tanto, la provincia queda a resguardo de los efectos que se están registrando en otras regiones de España, especialmente en las del oeste peninsular. Que estén entrando tantas borrascas ahora es bueno, porque los modelos están indicando una estabilización del tiempo para la semana de Semana Santa.

Quedan, sin embargo, aún unos días, también de la semana que viene con este tipo de situaciones de invierno, pero a partir del 26 de marzo todo apunta a que la estabilidad anticiclónica marcará el tiempo durante varios días.