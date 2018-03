«Si no hay 15 votos sin condiciones para Eva Montesinos, seguiré como alcalde»

El regidor obvia al PSPV al anunciar la búsqueda de apoyos en unas negociaciones «sin condiciones previas» lideradas desde Alicante.

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, lanzó ayer un órdago a sus exsocios en el Ayuntamiento, Guanyar y Compromís, así como a los dos ediles tránsfugas, para evitar que el gobierno recaiga en manos del PP, abriéndose a dimitir cuando le abran juicio oral por el caso Comercio pero sólo si su número 2, Eva Montesinos, cuenta con los 15 votos suficientes para seguir liderando el ejecutivo. De lo contrario, Echávarri dijo que continuará como alcalde hasta el final del mandato «porque no vamos a entregar el gobierno de la ciudad a un partido corrupto y podrido como es el Partido Popular».

En una comparencia en solitario de 3 minutos y medio, en la que no permitió preguntas de los periodistas, Echávarri impuso a Montesinos como única alternativa y condición para que se produzca su renuncia por los casos judiciales que le asedian. La edil le escuchaba sentada en la primera bancada del público de la sala de prensa, junto a las también socialistas Sofía Morales y Gloria Vara, la esposa del regidor, Beatriz Vidal, y con ellas el edil Fernando Marcos. Sólo faltaba Carlos Giménez, que tenía una ineludible comisión en la Diputación, según fuentes del PSOE. Era tal la expectación que en los corrillos no se descartaba que Echávarri dimitiera. Allí estaban los portavoces de los demás grupos municipales, numerosos concejales de la Corporación y asesores como Lalo Díez y Pedro de Gea, ambos en la picota con Echávarri por el caso Comercio. La sala se quedó pequeña.

Echávarri, que dio las gracias a los presentes por acudir a la convocatoria, dijo que sería algo rápido y que esta vez no aceptaría preguntas. Explicó que el viernes le trasladó al secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, al que agradeció, dijo, su comprensión y apoyo, y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, su decisión personal para no convertirse en un obstáculo para la ciudad.

«Según los estatutos de mi partido, el día de la comunicación de un auto de apertura de juicio oral tiene que haber un paso atrás. Les dije que ese día, y sólo ese día, si hay una mayoría de 15 concejales que aseguren el voto para la continuidad del proyecto socialista en la ciudad de Alicante, yo daré un paso atrás. Por tanto, comienzo de forma personal la búsqueda de 15 apoyos para que la número 2 del partido socialista, Eva Montesinos, en caso de dimisión y en caso de estar esos 15 (votos) sea la próxima alcaldesa de la ciudad. Quince votos sin condiciones previas. No se van a reeditar tripartitos, ni se van a reeditar fracasos, 15 votos única y exclusivamente para que Eva Montesinos sea alcaldesa. Sin ninguna condición», reiteró.

Echávarri afirmó que en caso de que ese día, el de la apertura de juicio oral, no haya 15 votos para Montesinos «continuaré como alcalde hasta el final del mandato». El alcalde también insistió en que las negociaciones con los demás grupos, que dijo que aún no han comenzado, se llevarán desde Alicante y desde el grupo municipal socialista, obviando deliberadamente al PSPV tras las presiones de Puig para que abandone el liderazgo de los socialistas alicantinos. «Unas negociaciones con todos los grupos, con todos, para que podamos continuar el gobierno socialista de la mano de Eva Montesinos en la ciudad. Pero insisto, sin condiciones previas, porque no vamos a reeditar ni tripartitos ni cuestiones que no han funcionado. Es una decisión personal que empezamos a trabajar ya».

Sobre los tiempos, calculó entre un mes y mes y medio. «El plazo de apertura de juicio oral nadie lo sabe, todavía queda un recurso por resolver en la Audiencia, eventuales recursos al auto de apertura, pero será un mes o mes y medio, lo normal con la Semana Santa de por medio. Si ese día, insisto, hay 15 votos garantizados para que Eva Montesinos sea alcaldesa daremos un paso atrás. Este es el sentido de la comparecencia, agradezco a todos de corazón vuestra presencia». Y así se despidió el todavía alcalde de Alicante.