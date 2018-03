Mitos de los anticonceptivos

Internet lo carga el diablo, también en el caso de los anticonceptivos. Expertos en contracepción han alertado sobre el gran número de bulos que circulan en la red en relación a los métodos anticonceptivos y el peligro que pueden suponer para la población más joven, «ya que son páginas que se difunden con mucha facilidad y a la que recurren los chicos y chicas antes que preguntar a un profesional», explica Esther de la Viuda, miembro de la Sociedad Española de Contracepción, que esta semana ha celebrado en Alicante su congreso nacional, una cita que ha reunido a 700 expertos en el ADDA.

Los bulos más habituales que rodean a los anticonceptivos son los que afectan a las hormonas que contienen muchos de ellos, como la píldora, el parche, el anillo vaginal o el implante anticonceptivo. «Vivimos en una época de verdadera hormonofobia, las mujeres tienen pánico a tomar hormonas», explica María Ángeles Gómez, ginecóloga en el departamento del Hospital de Sant Joan y presidenta del congreso. Esta especialista se encuentra a diario en su consulta con mujeres que piensan que la píldora engorda, que tiene muchos efectos secundarios, que causa esterilidad o que está relaciona con un aumento de casos de cáncer. Gómez combate estos argumentos. «Las hormonas son beneficiosas porque reducen el dolor de la regla, el acné y lo más importante es que se ha visto que reduce la posibilidad de sufrir cáncer de ovario y endometrio y que este menor riesgo se extiende hasta 15 años después de haber dejado de tomar las hormonas».

El Dispositivo Intra Uterino, popularmente conocido como DIU, tampoco escapa a los falsos mitos, como asegura De la Viuda. «Muchas mujeres piensan erróneamente que no lo pueden usar si no han tenido hijos, que está contraindicado en chicas jóvenes y que provoca muchas infecciones». La realidad es que los ginecólogos y los expertos en planificación familiar «recomendamos este método anticonceptivo para las chicas más jóvenes porque así no tienen que acordarse a diario de tomar la píldora».

Junto a los DIU de última generación, otro de los métodos que más se aconsejan en consulta son los denominados implantes anticonceptivos, que se inyectan de manera subcutánea en el brazo y su efecto dura tres años. «Fallan menos que la ligadura de trompas o la vasectomía», asegura Gómez, quien reconoce que este método anticonceptivo de última generación no está exento tampoco de dudas y falsos mitos, debido sobre todo a que reduce o elimina el sangrado. «A muchas chicas les asusta el hecho de no tener la regla, cuando realmente con la píldora tampoco tienen la regla porque el sangrado que se produce con ella es artificial».

La denominada píldora del día después también tiene su arsenal de falsas creencias en la red. «Se dice de ella que es una bomba de hormonas, que es abortiva o que sólo la puedes tomar tres veces a lo largo de tu vida. Nada de eso es cierto», explica Gómez.

Para esta ginecóloga la clave para combatir estas falsas creencias o miedos «es dedicarles a las pacientes tiempo para que te pregunten y resolver sus dudas».

Estos bulos se suman a otros mitos que pueblan la red sobre la sexualidad y que son igual de peligrosos, advierte De la Viuda. «Con una simple búsqueda en Google puedes encontrar un montón de páginas en las que se dice que las mujeres sólo se pueden quedar embarazadas durante dos días dentro del ciclo menstrual». Esta ginecóloga insiste en aconsejar a las jóvenes que tomen precauciones en todas sus relaciones sexuales. Lo malo de estas falsas creencias en un medio como internet es que corren como la pólvora. «También influye el hecho de que por más disparatado que sea el bulo, por ejemplo el que afirma que tomar la píldora engorda, en cualquier página te vas a encontrar el testimonio de 20 chicas que aseguran que a ellas les ha pasado. Eso a las chicas les influye mucho».

Actualmente el método anticonceptivo más utilizado en España es el preservativo, seguido de la píldora. Los especialistas aconsejan a los jóvenes, especialmente si no tiene pareja fija, el uso de una doble barrera de protección. «Es conveniente que tomen la píldora y utilicen el preservativo, que es el método más eficaz para la prevención de enfermedades de transmisión sexual», señala Gómez.