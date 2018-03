Ximo Puig elude aún pedir la dimisión de Echávarri hasta que no tenga lugar la apertura del juicio oral

El President de la Generalitat ha asistido esta mañana al Congreso del PSPV de L´Alacantí, un día después de que se confirmara el procesamiento del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y de dos de sus asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, por un presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

Si bien Ximo Puig ha afirmado que Alicante está viviendo "una situación de crisis política" durante los últimos meses, ha eludido pedir la dimisión de Echávarri hasta que no tenga lugar la apertura del juicio oral.

"Es cierto que veníamos de una situación de corrupción y la corrupción ya no existe en Alicante como ya no existe en la Comunidad Valenciana pero es evidente que nosotros atenderemos siempre las circunstancias que se den en el ámbito jurídico y en el ámbito político para garantizar la gobernabilidad y garantizar aquello que dijeron los electores en Alicante, que era que querían un cambio y de progreso".

En este sentido, Puig ha manifestado preocupación por que este caso evite que se haga visible el que considera "cambio que se está produciendo en la Comunidad Valenciana y en Alicante" y ha reiterado que actuarán en consecuencia de lo que indiquen las actuaciones jurídicas.