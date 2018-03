La oposición en bloque exige la dimisión inmediata del alcalde

Reclaman a Ximo Puig que intervenga.

Que el alcalde dimita de inmediato. Esa es la petición unánime que los portavoces de todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento hicieron ayer tras conocerse que la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de Gabriel Echávarri y dos de sus asesores contra el procesamiento por el fraccionamiento de contratos en Comercio, dejándolos con un pie en el juicio oral que marca la línea roja de la dimisión, según los estatutos del PSPV. Por ello, todos los grupos de la oposición señalaron que el presidente Ximo Puig debería obligar a Echávarri a dejar el cargo.

Luis Barcala, portavoz del PP indicó a este respecto que «este es un viaje del alcalde que ya no tiene retorno y se sentará en el banquillo por el delito de fraccionamiento de contratos, habiendo traspasado todas las líneas rojas». El PP llevará al próximo pleno la petición de reprobación de Echávarri y ha solicitado también la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar «la difícil situación en la que se encuentra el Ayuntamiento si sostiene al primer alcalde procesado de la historia de Alicante».

Barcala ha instado al secretario general del PSPV, Ximo Puig, y al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a intervenir y ha añadido que «Echávarri acaba de batir el récord de ser el primer alcalde procesado que se mantiene en su cargo y puede batir otro más si se confirma su procesamiento por el despido de una funcionaria interina».

El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha incidido en que «estamos ante el primer alcalde procesado de la historia del Ayuntamiento de Alicante, un señor que se negó a dimitir hace unos meses y que provocó la ruptura del equipo de gobierno plural». Pavón ha añadido que «llama la atención que todo el revuelo del supuesto dispositivo de grabación se haya montado a pocos días de que esta resolución judicial se haya conocido y nos lleva a sospechar que a lo mejor el revelar este lío de la grabación tiene algo que ver con desviar la atención de los asuntos judiciales del alcalde. Teníamos esa sospecha pero ahora se reafirma».

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, también ha exigido la dimisión del primer edil. «No puede dilatar más esta situación. Alicante no se merece a una persona que está pendiente de apertura de juicio oral como alcalde, es fundamental que dimita y, si no, Ximo Puig debe tomar las riendas en este asunto». Para Giraldo, «Alicante no puede ser el hazmerreír de España. Durante esta semana hemos vivido una situación complicada con las grabaciones que ha convertido esto en un circo, y esta es la guinda del pastel».

Por su parte, Natxo Bellido, portavoz del grupo municipal de Compromís, indicó que «la Audiencia Provincial ha dado un paso decisivo que sitúa al alcalde a las puertas del juicio oral y hoy desde Compromís volvemos a exigir que se aparte, o que el PSOE tome de una vez por todas cartas en el asunto». Bellido considera que «no se puede aguantar esta situación con un alcalde que no reúne la exigencia democrática que nos hemos puesto todos y todas. Echávarri no puede seguir un minuto más al frente del Ayuntamiento».

También se pronunció ayer Pascual Pérez, secretario general de Podemos en Alicante, quien manifestó que «el juicio oral era la línea roja que había puesto el PSOE para la dimisión del alcalde, no creo que quieran esperar al día exacto del juicio oral mientras tenemos un Ayuntamiento que está bloqueado y rozando el esperpento todos los días».