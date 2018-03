De Gea explota en las redes sociales contra el interventor y los técnicos del Ayuntamiento de Alicante y defiende a Echávarri

Pedro de Gea ha estallado tras conocer que la Audiencia de Alicante ha confirmado su procesamiento, junto con el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y Lalo Díez por el fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio. En su perfil de Facebook, el asesor del equipo de Gobierno, tiene duras palabras contra los técnicos de su área y contra el interventor, al tiempo que defiende a capa y espada su gestión al frente de Comercio. También defiende a ultranza a Echávarri, por quien, asegura "me juego mi credibilidad".

De Gea sostiene consultó al interventor sobre el fraccionamiento de los contratos. "La pregunta fue clara y contundente ¿falta algo? ¿falta un solo céntimo? ¿se ha cambiado algo por algo? ¿se ha recibido algo a cambio de?". El asesor municipal afirma que en todo momento la respuesta a estas palabras fue que todo se había realizado de manera justificada, "pero como me dijo el interventor: así aprenderás a hacer las cosas de otra manera". "Perfecto -lamenta De Gea- dura lección, pero perfecto, la acepto".

El asesor del Ayuntamiento también ha tenido duras palabras contra los técnicos: "dicen que algunas cosas, ellos lo hubieran hecho de otra manera, bueno... menos las que hicieron ellos".

De Gea defiende a ultranza su gestión y niega que haya habido trato de favor a alguna empresa. "Nunca me he ido a comer, cenar, almorzar y todo lo que conlleve un plato, una copa o similar con ninguno de los proveedores ni de esta campaña ni de ninguna otra. Nunca jamás, he salido de marcha, ni de viaje, ni de paseo, ni de senderismo, ni he ido al fútbol... ni nada que se le parezca con alguno de esos que realizaron los trabajos de la campaña de Navidad 2016 u otra campaña. Y menos recibir nada de nadie".

En este sentido, De Gea asegura que no se arrepiente de cómo se hicieron las cosas. "Si existiese la máquina del tiempo se volvería a hacer y repetir todo con los pies juntos, la cabeza alta y la satisfacción del trabajo bien hecho. Si se tuviera que volver a hacer ahora, se intentaría convencer a todos de que esa es la mejor forma de trabajar", defiende el comerciante.

De Gea concluye el escrito con un "post data" dirigido a halagar la gestión de Echávarri. "Que lo valoren al final, por lo que hizo o dejó de hacer, pero nunca por que no ha sido el más honrado del mundo, por que doy fe y si tengo algo de credibilidad me la juego, que a eso le empatan pocos". "Otra cosa, concluye, "son sus cosas... que las tiene, pero a cada uno lo suyo".