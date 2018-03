El Ayuntamiento de Alicante rectifica y dejará a las ONG en la Explanada pero «con orden»

Los puestos tendrán que adaptarse a unas normas de espacio y estética para dar buena imagen y no perjudicar al turismo.

Finalmente las ONG de Alicante sí podrán instalar sus puestos y mercadillos benéficos en la Explanada y en el Paseo de Gómiz aunque tendrán que adaptarse a unas normas para no dañar la imagen de la zona más turística de Alicante. Así lo señaló ayer la concejal ade Ocupación de Vía Pública, Eva Montesinos, quien, tras reunirse con los representantes de las entidades sin ánimo de lucro y escuchar sus quejas, ha optado por rectificar para no perjudicar su labor social pero con un orden. Tal como publicó este diario, desde el Ayuntamiento se había informado a las ONG de la prohibición a partir del 1 de abril de instalarse en las zonas más turísticas de la ciudad ante las quejas de cruceristas y visitantes, medida que finalmente no se llevará a cabo.

Eva Montesinos ha señalado que «nos hemos reunido con las ONG que han manifestado su malestar y nosotros les hemos trasladado las quejas del sector turístico. Se ha llegado a un acuerdo y desde la concejalía vamos a trasladarles una propuesta tanto del número de puestos máximos que pueden instalarse al mismo tiempo, como de ubicación concreta y metros cuadrados de los puestos». Además el Ayuntamiento va a instar a las entidades a tener una imagen homogénea en los puestos, con los productos a la venta ordenados y sin que haya elementos por el suelo. «Queremos dejarlos instalarse, pero dando una buena imagen y con el compromiso de que garanticen el cumplimiento de las normas sin elementos que distorsionen la imagen», ha indicado Montesinos, para añadir que «vamos a utilizar un sistema rotatorio para que no se establezcan todas las ONG el mismo día en la Explanada o frente a la playa. Habrá un turno lo que no impide que ellos pueden instalarse en cualquier otro lugar». Aunque las ONG consideran que los domingos por la mañana el ambiente se concentra en el puerto y en la Explanada, Montesinos ha señalado que «a partir de junio, con el comercio abierto los domingos, también habrá gente en otros puntos de la ciudad donde podrán instalarse cuando no les toque en primera línea turística». Desde el Ayuntamiento se pretende consensuar este mes con los representantes de las ONG las normas a seguir para instalar sus puestos, y empezar a aplicarlas a partir de abril.