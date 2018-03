El PP exige a Echávarri que "dé la cara" con las grabaciones en Urbanismo

El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ha instado hoy al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, a dar explicaciones "inmediatas" sobre el caso de la localización de un supuesto dispositivo para efectuar grabaciones oculto en la Concejalía de Urbanismo.

"Después de las supuestas explicaciones que la concejal Eva Montesinos ha dado sobre el tema del aparato de las escuchas y cuando lo único que ha generado es más dudas de las que antes existían, al menos ha quedado clara una cosa y es que el señor Echávarri era conocedor de todo esto desde el primer minuto, y supuestamente es el que ha tomado todas y cada una de las decisiones que han llevado al Ayuntamiento de Alicante a esta situación", ha explicado Barcala en un comunicado hecho público un día después de que Montesinos enseñara por primera vez el dispositivo de grabación hallado en enero en un despacho que ocupa desde el pasado mes de noviembre, cuando tomó el relevo en Urbanismo de manos de Miguel Ángel Pavón que renunció a sus competencias con motivo de la ruptura del tripartito ante la negativa del alcalde a dimitir.

El dirigente del PP de Alicante ha afirmado que "el alcalde debe empezar a dar explicaciones de por qué no ha denunciado los hechos e intentar aclarar las incoherencias de las explicaciones dadas por Montesinos, además de que debe facilitar hoy mismo a todos los grupos toda la información sobre el procedimiento utilizado, si es que lo hubo, para investigar estas supuestas grabaciones".

Según Barcala, "no queda más alternativa que sea el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, el que de forma inmediata dé las explicaciones oportunas, y quien aclare este asunto en todos sus extremos, poniendo a disposición del resto de partidos políticos toda la documentación e información disponible".

Barcala asegura no entender "cómo el alcalde no ha dado todavía la cara ni ha dado las explicaciones oportunas ante la opinión pública, cuando es un asunto que ha escandalizado a todo el país", añadiendo el portavoz del PP que "si no lo hace, de forma inmediata tendremos que solicitar que lo haga delante del pleno, en una correspondiente comparecencia pública".

Barcala ha concluido: "Echávarri debe salir ya y no seguir escondiéndose como hasta ahora".