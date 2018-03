La paridad en las fuerzas de seguridad, una asignatura pendiente en Alicante

Estos datos ponen en evidencia que todavía queda mucho camino que recorrer en favor de la igualdad.

La valentía es una de las cualidades más valiosas del ser humano porque te ayuda a luchar por conseguir tus metas sin limitaciones y sin que el miedo te impida actuar. De eso saben mucho las mujeres que desempeñan labores policiales. Son decididas, imparables y expertas en defender sus ideales y enfrentarse a las adversidades con entereza. Sin embargo, las fuerzas de seguridad de la provincia siguen siendo espacios poco pisados por ellas. La presencia de la mujer en los diferentes cuerpos de Alicante gira en torno al 10%. Estas cifras evidencian que la paridad es una asignatura pendiente y se ha convertido en una entelequia para Bomberos, Guardia Civil y Policía Nacional y Local. Cada uno de estos cuerpos sirve de ejemplo del desequilibrio existente entre sexos.

La provincia de Alicante dispone de 3.411 policías locales varones frente a 436 agentes hembras, tan sólo un 10% del total, a excepción de El Campello que con un 20% y un total de 10 mujeres duplica la media. Además, la cúspide sigue siendo cosa de hombres. De los 580 varones que ejercen mandos en la provincia, tan sólo hay 18 mujeres en estos cargos y solo una de ellas es intendente jefe de la Policía Local en Villena. Las demás ocupan mandos intermedios que equivalen a cargo de oficial, además de una inspectora en Alcoy.

En los Bomberos del Ayuntamiento de Alicante las cifras todavía llaman más la atención. 170 hombres frente a solo dos mujeres. Del Consorcio Provincial formado por 608 bomberos, sólo hay una en Elche.

Predominio masculino es el que existe también en la plantilla de la Guardia Civil en la provincia que en estos momentos asciende a 2.400 personas. Del total, las féminas solo alcanzan el 7%. Manuel Martínez, secretario de organización y portavoz de la asociación de Nueva Coproper de la Guardia Civil, considera que esta plantilla es menos atractiva para ellas al tener las competencias en poblaciones pequeñas. «En las ciudades se concentra mayor porcentaje por los servicios administrativos y por las áreas de investigación y policía judicial» asegura Martínez.

El único cuerpo que en determinadas poblaciones supera el 10% es la Policía Nacional que gira en torno el 14%, aproximándose a la media nacional que se sitúa en un 16%, con un total de 8.753 mujeres en diferentes cargos frente a 54.366 hombres.

Mari Reyes Baeza es oficial de la Policía Local de El Campello. Considera que por ley debería existir un mayor porcentaje de mujeres y la solución, en su opinión, debería pasar por promover más presencia femenina en el tribunal de las oposiciones con el objetivo de «dar ejemplo porque allí tampoco hay paridad». En cuanto a las desigualdades entre sexos, Baeza opina que «somos nosotras la que parimos y las que tenemos mucho que sacrificar», añadiendo que «todas las compañeras nos cuentan la cantidad de problemas que tienen para ser madres porque no tenemos ayuda externa». Ella tiene dos hijos y se ha tenido que perder muchos momentos con ellos en sus 32 años de trayectoria: «antes no teníamos los derechos sociales que tenemos ahora, hemos luchado durante años por la conciliación familiar o la lactancia». No obstante, sigue viendo el problema en «la falta de ayudas para conciliar la vida familiar y los aspectos relacionados con la crianza». Desde su punto de vista, «las patrullas ideales son mixtas con un hombre y una mujer porque se complementan muy bien en una actuación».

Son muchos los pasos que se han dado en los últimos 50 años a favor de la igualdad. Sin embargo, el camino está lejos de llegar a su fin. El techo de cristal sigue siendo una realidad latente por la cantidad de barreras invisibles que se encuentran las mujeres al intentar abrirse paso hacia puestos de responsabilidad. Cada 8 de marzo se conmemora esta lucha por la misma participación entre sexos con el mismo nivel de oportunidades. Es un día señalado para reivindicar una sociedad justa y equitativa en la que las mujeres, con la valentía por bandera, acaben rompiendo ese techo y no tengan topes para llegar a donde quieran.

Principales reivindicaciones

El sindicato profesional de policías y bomberos, SPPLB, ha recordado que desde el año 2008 las plantillas están congeladas por las leyes estatales presupuestarias, lo que ha hecho que se produzca un aumento considerable en su pirámide de edad. Según el sindicato «es necesario que se levante la prohibición de ofertar plazas para conseguir rejuvenecer las mismas». Otra de las principales reivindicaciones es la relativa a la prohibición de contratación de nuevos interinos al indicar que «no se dan soluciones alternativas a este problema que les viene a los municipios cuando se jubilan policías o se trasladan por movilidad a otros ayuntamientos».

Los policías también piden la dotación de armas largas con cursos de especialización previos y dotar de chalecos antibala individuales. Consideran necesario crear un sistema informático común de bases de datos policiales a nivel de Comunidad Valenciana y, además, solicitan la implantación a medio plazo de una carrera policial universitaria aprobada por el Consejo de Universidades. Por cuestiones de seguridad, los agentes también han exigido que se prohíba las patrullas unipersonales, un problema que sucede sobre todo en municipios pequeños.