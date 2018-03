Montesinos no denunció hace dos meses porque la Policía descartó que el dispositivo fuera constitutivo de delito

La concejala de Urbanismo, Eva Montesinos descartó hace dos meses presentar una denuncia por la aparición de un dispositivo de grabación en su despacho porque la Policía Nacional le trasladó que se trataba de "una parte de un sistema más amplio de grabación, que por sí solo no podía grabar, por lo que su sola presencia no era constitutiva de delito. Por eso se decidió no denunciar".

Estas declaraciones de la edil socialista llegan después de anunciar los portavoces de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, y de Compromís, Natxo Bellido, que acudirán mañana lunes a la Policía Nacional y a Fiscalía, respectivamente, a presentar una denuncia por los hechos acaecidos en el Área de Urbanismo. Asímismo, la edil socialista se reafirma en que los hechos "sucedieron hace casi dos meses y no se hicieron públicos porque se consideró que solo servirían para generar ruido innecesario".

Según Montesinos, "hemos decidido no poner la denuncia para no montar circos innecesarios como quiere el PP". De este modo, la edil socialista rechaza la petición del portavoz del PP, Luis Barcala, quien ha anunciado que el Grupo Popular pedirá la "comparecencia pública" de Montesinos, al tiempo que han criticado que el ejecutivo de Echávarri "haya descartado presentar la correspondiente denuncia".

La actual responsable del área de Urbanismo, que ocupa el despacho donde ha aparecido el sistema de grabación, ha asegurado que "a diferencia del Partido Popular, no queremos montar circos innecesarios y lo que intentamos es buscar soluciones y no generar conflictos. Les recuerdo que ellos sí saben lo que es estar intervenidos ya que tuvieron a sus dos alcaldes con las conversaciones telefónicas intervenidas por la Justicia", ha añadido la edil del PSOE.

Montesinos insiste en que el después hacer el barrido en el despacho "a consecuencia de unas serie de interferencias que ocurrían en el teléfono móvil, se realizó un barrido en el despacho y se encontró un dispositivo pegado con una cinta aislante debajo de un mueble. En ese momento se acudió a la Policía Nacional para mostrar el dispositivo. Allí se nos trasladó que se trataba de una parte de un sistema más amplio de grabación, pero que por sí solo no podía grabar, por lo que su sola presencia no era constitutiva de delito y por eso se decidió no denunciar".

Asimismo, desde el Grupo Socialista han asegurado que "no es cierto, como están aventurando diferentes grupos, sin preguntar primero que no se investigase" la aparición del dispositivo de grabación oculto en el despacho de la edil de Urbanismo. De este modo, el PSOE replica a Guanyar y a Compromís sus críticas respecto a la "falta de transparencia" con la que se ha comportado el ejecutivo de Echávarri en este asunto.