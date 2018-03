Los vecinos rebautizan las calles franquistas

A los vecinos de los barrios de la zona sur de Alicante no les gustan diez de las trece propuestas hechas por el Ayuntamiento de Alicante para renombrar las calles que todavía lucen nombres franquistas. De hecho, proponen, por ejemplo, que el barrio José Antonio no pase a llevar el nombre del poeta oriolano Miguel Hernández, sino que quieren que se homenajee al cantaor gaditano Camarón de la Isla o, en todo caso, al maestro López Soria, el mismo nombre que lleva ahora el colegio público del barrio. En esa misma zona, también quieren que la controvertida plaza de la División Azul, la primera placa que el tripartito decidió retirar en cumplimiento de la resolución judicial para volver a poner de manera cautelar nombres franquistas, no pase a llevar el nombre de plaza de la Igualdad, sino que luzca el nombre de la judoca residente en Alicante María Bernabéu.

Entre los cambios que los vecinos han elevado al Ayuntamiento de Alicante y que se llevaron ayer a la Junta de Distrito 3, la primera reunión celebrada tras el periodo de un mes dado por el gobierno para la participación vecinal, también figura que la calle General Varela, en Ciudad de Asís, pase a denominarse Eloy Arenas, el humorista nacido en Dolores, y no el del arquitecto y urbanista Juan Antonio García Solera, autor, entre otras construcciones emblemáticas, del Auditorio Provincial de Alicante (ADDA). En la Florida, los vecinos quieren rebautizar la franquista calle Fernando Madroñal con nombres de dos ilustres del barrio. En el tramo correspondiente con el centro de salud, que el Ayuntamiento pretende que se llame Maestras de la República, quieren que se conozca como Vicente Chavarri, el primer presidente de la Asociación de Vecinos de la Florida y, además, exconcejal en el Ayuntamiento de Alicante. El segundo tramo, el situado junto a las piscinas «Luis Asensi», reclaman que lleve el nombre de Rafael González Aguilar, un histórico periodista de La Verdad, y no el de Institución Libre de Enseñanza, tal y como pretende la corporación municipal alicantina.

Entre las modificaciones de los residentes también se encuentra el relativo a la calle Adolfo Muñoz Alonso, que desde un primer momento iba a pasar a llamarse Las 27 Constituyentes, aunque los vecinos abogan ahora por dos nombres alternativos: Antonio Martín Trenco o Rafael Aznar. De hecho, esta calle, en el barrio de San Blas, fue la primera placa que se cambió a finales del año 2016 cuando el entonces tripartito de Alicante, sin pasar el acuerdo por el pleno municipal, aprobó el cambio del callejero en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Esa calle, como todas las demás afectadas, volvieron a lucir denominaciones franquistas después de que la jueza ordenara al Ayuntamiento reponer de forma cautelar los nombres originales tras la denuncia interpuesta por el PP. Tras la sentencia definitiva, el PSOE, ya en solitario al frente del Ayuntamiento, llevó al pleno municipal una propuesta pactada por unanimidad por todos los grupos. Sin embargo, ese acuerdo aprobado en el pleno de diciembre, tal y como exigía la sentencia judicial, está a expensas de la participación de los vecinos para su aplicación definitiva. Con todo, el concejal de Memoria Histórica, el socialista Fernando Marcos, dejó claro desde un principio que los vecinos podían proponer cambios al listado elaborado por la comisión municipal, pero que la última palabra sería política.

La propuesta de los vecinos de la zona sur, la primera en tratarse en una asamblea de la Junta de Distrito, mantiene tres de los nombres elegidos por el Ayuntamiento: Pedro Mas García, creador de la página web «Alicante, 1850» (en Los Ángeles), Porvenir del Obrero (San Gabriel) y Club Deportivo Betis Florida.