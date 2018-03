La Semana Santa ve abusivo que se les cobre por las predicciones del tiempo «a la carta»

Las hermandades y cofradías de Semana Santa de la provincia consideran abusivo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vaya a cobrarles a partir de este año un canon por proporcionarles información del tiempo «a la carta» para las procesiones. La Agencia, competencia del Estado y dependiente en concreto del Ministerio de Medio Ambiente, justifica el cobro en la gran cantidad de hermandades que piden información personalizada sobre el tiempo en cada procesión y en que la Abogacía del Estado ha emitido un informe que les insta a aplicar la orden de precios públicos de 2016 a las que están sujetas las entidades privadas, «y las cofradías de Semana Santa lo son. No podemos hacer otra cosa porque es la ley», explicó ayer una portavoz de la Agencia, Ana Casals.

El departamento estatal de información meteorológica asegura que se trata de un canon «muy barato», un presupuesto orientativo que incluye la emisión de predicciones por correo electrónico y el asesoramiento telefónico personalizado, que puede ser también vía sms. Las cofradías tienen hasta el día 16 para solicitar este servicio a la Agencia, que asegura que el canon depende del tipo de datos que se soliciten pero que ronda los 50,46 euros, IVA no incluido, por cada día de predicción completa. La Agencia indica que toda la información estará en su web y se remitirá a los ayuntamientos pero se cobrará por las predicciones más detalladas por el refuerzo de personal que requiere atenderlas.

«En la Agencia se está los 365 días del año, durante las 24 horas del día, observando las variables de la atmósfera para hacer predicciones pero si las 500 cofradías de Andalucía o las del resto del país quieren información a la carta es imposible. Hay que estar pendiente del radar y del satélite para saber a qué velocidad se desplaza la masa nubosa, variables que influyen como la orografía, etc... Hay que doblar turnos y ese dinero sale del Estado», dijo Casals, que precisó que hay cofradías que quieren saber a qué hora pasa un frente para retrasar su procesión o acortarla para que no se estropeen las imágenes si va a llover varias horas.

José Vicente Mas, presidente de la Junta Diocesana de Cofradías, se quedó atónito. «Somos entidades sin ánimo de lucro y la Agencia un organismo estatal que se sustenta con los impuestos de todos los españoles. Que cobren por algo tan sencillo como pulsar el botón de un ordenador para saber el tiempo no me parece correcto. Aportamos a la sociedad una tradición muy nuestra y no tenemos ningún beneficio. Más bien nos cuesta dinero. Es algo abusivo».

El presidente de la Junta Mayor de Hermandades de Alicante, Alberto Payá, calificó de sorprendente este tipo de cobro. «Entiendo que la Agencia se colapsa con las llamadas de hermandades de todos las poblaciones pero hoy en día hay muchas webs y aplicaciones que te dan una información parecida. También tenemos la Universidad, que ha colaborado con nosotros», a través del Laboratorio de Climatología. «Aunque lo encuentro comprensible, siendo un servicio público no deberían cobrar», añade Payá, que hace dos años, en la Semana Santa de 2016, estuvo en permanente contacto con la Agencia, sobre todo el Lunes Santo, cuando la lluvia impidió la salida de varias procesiones. «Nunca han cobrado», destacó Payá, al que hasta ayer no le había llegado el escrito de la Agencia informando del canon.



Colaboradores locales

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche no ve tampoco con buenos ojos el canon aunque no descarta acceder al servicio si así lo piden las cofradías en la próxima asamblea. El presidente Gaspar Agulló explicó que «nosotros solemos contar con la predicción que se publica cada día y la que nos aportan colaboradores locales pero haremos lo que se decida en la asamblea». La Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent lo ve «una barbaridad». Así lo dijo el presidente de la federación crevillentina, José Antonio Maciá, teniendo en cuenta que «con las nuevas tecnologías todos tenemos acceso a predicciones gratuitas desde el teléfono». Por este motivo, y porque se echa mano de colaboradores locales, en Crevillent no contemplan la posibilidad de acogerse a este servicio.

Orihuela, cuya Semana Santa es de Interés Turístico Internacional, no se considera afectada pues cuentan con un asesor meteorólogo local que les mantiene al tanto del tiempo. Lo mismo que Torrevieja, con cuya Semana Santa colabora la asociación proyecto Mastral de meteorólogos locales. El comisario de la Hermandad de Cofradías de Elda José Santa afirma que no han tomado ninguna decisión en la junta gestora tras conocer el canon. «Estamos inmersos en los cambios de itinerario de las procesiones por las obras en la parroquia de Santa Ana y en la climatología ni habíamos pensado».