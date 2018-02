El PP critica el traslado del centro de mayores de San Gabriel

El concejal del PP en Alicante, Israel Cortés, ha lamentado que en el pasado pleno municipal del jueves la responsable de Infraestructuras, Gloria Vara, fuera "incapaz" de concretar una fecha sobre el traslado del centro de mayores de San Gabriel a la antigua sede del Cefire. Los vecinos han mostrado su preocupación y han comenzado una recogida de firmas para exigir una solución al Ayuntamiento de Alicante para que no se mueva a los mayores del centro y ampliar los servicios que se prestan en su actual ubicación.

Cortés ha criticado hoy "la difícil situación" de los usuarios del centro de mayores de San Gabriel, tras la decisión del alcalde socialista Gabriel Echávarri de decidir su traslado a otra ubicación con el fin de facilitar a su vez la llegada del centro de educación especial El Somni, cuyos alumnos se mantienen en el colegio público Gloria Fuertes de forma provisional y a la espera, desde 2016, de ser ubicados en un espacio acorde a sus necesidades.

"Cientos de usuarios del centro de mayores de San Gabriel siguen sin saber qué pasará con ellos y sorprendentemente desde hace un año no reciben ninguna respuesta del alcalde, a pesar de sus reiteradas solicitudes para ser recibidos", ha explicado Cortés. El edil del PP ha añadido que "si la obra para acondicionar el Cefire no está licitada es difícil que se cumplan los plazos para el próximo curso", lamentando que "en estos momentos, tanto las personas mayores como los alumnos y familias del centro de educación especial El Somni se mantienen en una insoportable situación de incertidumbre ante la inacción de Conselleria y del gobierno municipal, una situación que tiene disgustados a unos y a otros". A fecha de hoy, a los usuarios del centro de mayores les preocupa especialmente que avancen los trámites para el traslado del colegio, "sin que el Ayuntamiento haya iniciado siquiera las obras de acondicionamiento de su nuevo destino, en el antiguo Cefire". Cortés ha señalado que "los usuarios no están conformes con el traslado ni con el trato que están recibiendo, además de que podrían quedarse en la calle durante meses si sus nuevos espacios no se están acondicionando a tiempo, algo que ya le han advertido que podría pasar".

Los vecinos de los barrios de San Gabriel y Gran Vía Sur han pedido un centro de salud en condiciones, un centro comunitario, y un espacio juvenil o una biblioteca y han criticado la falta de inversiones previstas por los socialistas en la zona.