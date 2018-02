El Pleno de Alicante aprueba por unanimidad modificar la ordenanza de veladores tras eliminar Pavón toda referencia a los vecinos

La ordenanza de veladores de 2013, vigente en la actualidad, tiene los días contados. El Pleno acaba de aprobar su modificación, y por unanimidad, después de que el grupo municipal de Guanyar Alacant haya aceptado, a propuesta del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, modificar el texto de la moción para eliminar toda referencia a los vecinos.

Todo se ha desencadenado después de que la vicealcaldesa y edil de Urbanismo y Ocupación de Vía Pública, Eva Montesinos, acusara a Pavón durante el debate de sectarismo al defender solo los intereses de los vecinos, "y a ese partidismo no podemos dar el sí".

Montesinos, heredera de las tareas que dejó Pavón cuando se marchó del gobierno tripartito, le acusó de "pedir a los demás que hagan lo que usted no hizo por cobardía", refiriéndose a que el líder de Guanyar fue incapaz en dos años y medio de sacar adelante la modificación de la ordenanza como edil de Urbanismo.

Pavón, que ha recibido bofetadas dialécticas por todos lados y de todos los grupos, se intentó defender diciendo que fue el PSOE el que le ató de manos en este asunto en el pacto de gobierno oponiéndose frontalmente. El portavoz de Guanyar ha aguantado el chaparrón como ha podido e incluso se ha abierto a nodificar la redacción de la moción para que saliera adelante.

En esta decisión ha rectificado sobre la marcha pues inicialmente rechazó el guante que le lanzó el alcalde cuando explicó que eliminando la referencia a los vecinos sí que lo votarían a favor pero no con la redacción inicial "que se ha puesto de forma concreta y deliberada", consideró Echávarri.

Una de las más duras con Pavón ha sido la tránsfuga Nerea Belmonte, ex de su grupo, Guanyar, que se ha vengado de su expulsión diciéndole: "Nadie le quiere, no lo quiere Esquerra Unida, no le quiere Guanyar. Viene a ver si obtiene el amor de los vecinos".

En el pleno han tomado la palabra un colectivo de doce asociaciones de vecinos y los del centro tradicional, que han incidido en las molestias de lo que consideran una excesiva invasión del espacio público por los veladores, pidiendo mayor regulación y control horario.

La moción aprobada finalmente no solo incluye la modificación propuesta por el PSOE para eliminar la referencia a los vecinos e iniciar los trabajos en igualdad de condiciones con ellos y con los hosteleros. Se añade la aportación de Compromís para iniciar de forma paralela la revisión y actualización de la ordenanza de ruidos y vibraciones, así como la modificación del articulo 48 del Plan Especial del Casco Antiguo y del 22 del plan del Centrro Tradicional, esto a propuesta del PP.

En un pleno bastante amable hasta ahora, también se ha aprobado por unanimidad solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente el inicio del expediente para declarar como paraje natural municipal tanto el Saladar y dunas fósiles de Agua Amarga, como de las Lagunas de Fontcalent.