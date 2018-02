El rector niega tener aspiraciones a la Alcaldía

? «No dejo el Rectorado de Alicante hasta dentro de dos años y medio. Me queda mucho por hacer y tengo mucha ilusión y motivación por todo lo que aún me queda por construir». Manuel Palomar descarta con un rotundo «no, no, no» la posibilidad de que sus preocupaciones vayan dirigidas a una posible postulación como alcalde. «Lo único que quiero hacer ver es todo lo que se puede desarrollar, porque soy de los que piensan que cuanto más se desarrolle la provincia, más se desarrollarán las universidades y mejor educación tendremos tanto en la provincia como en la Comunidad». Pretende Palomar que el discurso político que siempre se agarra a proclamar las bondades de la Ciencia y de la Educación se traduzca de una vez por todas en un desarrollo real.