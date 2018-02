Echávarri prohíbe los puestos de ONG en la Explanada porque perjudican al turismo

A partir de abril, los puestos de entidades sin ánimo de lucro de Alicante no podrán seguir instalándose los domingos en la Explanada ni en el Paseo de Gómiz ni en primera línea de la fachada marítima. Entidades como ADACEA (Asociación de Daño Cerebral Adquirido), ABAIFA (Asociación Benéfica para la Adopción e Inserción de Felinos) o ASOKA (Asociación contra el abandono y maltrato de los animales) ya no podrán recaudar fondos en estos puntos con sus puestos de venta de objetos como hacen ahora muchos festivos. Tendrán que trasladarse a otra ubicación menos turística y además sólo podrán colocar sus puestos dos veces al mes.

Esta medida, según ha asegurado la concejala de Ocupación de la Vía Pública, Eva Montesinos, se ha adoptado basándose en un informe sobre turistas y cruceristas en el que se aconseja mejorar la imagen de la primera línea de la ciudad. «Se ha determinado que la zona que más ven los turistas quede libre de la ocupación de estos puestos y mercadillos benéficos que sí podrán instalarse en otros puntos de la ciudad aunque dos veces al mes» y no cuatro como hacen algunos en la actualidad, según ha señalado la edil.

La medida no ha sido bien acogida por las entidades afectadas que tienen en estos mercadillos de los domingos una de sus mayores fuentes de financiación. María José Beltrá de la asociación animalista ASOKA, ha señalado que «llevamos muchos años instalándonos en la Explanada y el cambio ahora a otro lugar nos perjudica porque tenemos clientes fijos que saben dónde encontrarnos». «Con la venta de objetos pagamos tratamientos, vacunas y operaciones para animales enfermos», ha indicado Beltrá para añadir que «le hemos dicho al Ayuntamiento que si nos deja instalarnos pagando algo pero nos dicen que no. Tenemos que elegir otro lugar y sólo dos veces al mes. Hemos pensado en aprovechar quizá los mercadillos y dos veces al mes trasladarnos a San Vicente o a San Juan porque necesitamos lo que recaudamos cuatro días».

Otros sectores relacionados con el turismo no ven con malos ojos despejar las zonas más turísticas de Alicante para mejorar la imagen de la ciudad.

El director de la terminal de cruceros de Alicante, Francesco Balbi considera que todo lo que se ponga en estos puntos debe cuidarse. «En estas cuestiones la estética es importante. Los puestos deben estar bien. Todo lo que enseñamos en Alicante debe estar bien evidenciado, visible y cuidado». En el mismo sentido, Iván Llorca Soler, vocal en Alicante de la Asociación de Guías Turísticos de la Comunidad Valenciana cree que «todo lo que sea una actividad en la calle da vida a la ciudad, pero hay puntos como la Explanada que en ocasiones está llena de puestos, casetas y vendedores y no puedes ver ni el mosaico ni la perspectiva de las palmeras. Eso no me gusta, es como en Navidad con la pista de hielo que impide ver la plaza del Ayuntamiento». «Me parece bien desplazar estos puestos por ejemplo a Gadea, no eliminarlos, y despejar un poco la Explanada», concluye el guía turístico alicantino.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles, Isabel González, quien cree que «mientras lo que se instale sean cosas ordenadas están bien, pero a veces el orden no se mantiene, se montan mercadillos y luego quedan restos y no se cuida la zona».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes Corazón de Alicante recuerda que «desde hace tiempo siempre se ha pedido que se tenga especial cuidado en estos temas pero también hay que tocar la venta ilegal que es lo que nos afecta de manera continuada». Armengol cree que éste es un punto fundamental. «Hay que regularlo de alguna manera. La venta ilegal es menos estética que un puesto de una entidad benéfica y además nos hace mucho daño al comercio tradicional, que pagamos nuestros impuestos». La concejala Eva Montesinos ha señalado a este respecto que «por supuesto seguiremos luchando contra la venta ilegal y los manteros». En cuanto a los puestos de artesanía fijos de la Explanada, los conocidos como «hippies» seguirán en su sitio. «Se trata de una concesión y mientras dure no se pueden tocar. Cuando finalice, ya veremos lo que hacemos», ha señalado Montesinos.