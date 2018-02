Los bomberos, nivelados trece años después

Una particularidad nada práctica. Dicen en el Ayuntamiento que el parque de Bomberos de Jaime II era el único de España que estaba inclinado. Esa particularidad, que no pudieron o quisieron salvar los arquitectos que lo construyeron, afectaba a los camiones y al trabajo de los bomberos del céntrico parque.

El Parque de Bomberos «Jesús González Soria», situado en Jaime II, llevaba más de una década con una inclinación de 8,8 grados, la misma que tiene la avenida sobre la que está construido. Sin embargo, esa «peculiaridad» del parque, dicen desde el Ayuntamiento de Alicante que era el único Parque de Bomberos de España inclinado, ha estado ocasionando problemas. «Los camiones están desnivelados unos tres centímetros», explicó ayer el jefe del servicio de Bomberos de Alicante, Eduardo Aragolaza, quien demostró, metro en mano, los efectos de la inclinación del parque sobre los vehículos, cuyo coste supera el millón de euros. Y no sólo provocaba «vicios» en los camiones, sino que también dificultaba el día a día de los bomberos, desde la apertura de puertas al simple hecho de dejar objetivos en las taquillas.

Ese desnivel marcaba la actividad en un parque que se inauguró en el año 2005, con el PP al frente del Ayuntamiento. Ahora, trece años después, el gobierno municipal ha invertido unos 45.000 euros para equilibrar el suelo de la planta baja de la instalación.Según el concejal de Seguridad, Fernando Marcos, «esta obra del Partido Popular nunca se debió haber realizado en estas condiciones, manteniendo una pendiente que ha ocasionado problemas no sólo en las suspensiones de los vehículos que algunos valen más de un millón de euros, si no en la operativa diaria del trabajo de los Bomberos, ya que no se podían ni abrir -añade el concejal- los armarios porque se caía todo el material, ni enganchar las bocas del sistema automático de extracción de gases de escape a los vehículos».

La actuación, según explican desde el Ayuntamiento, ha consistido en la nivelación de los planos donde se ubican los camiones de bomberos, para ello se ha levantado el pavimento existente en la zona de garaje y la acera exterior, y mediante encofrados perdidos de chapa se han rellenado y nivelado las plataformas en dos niveles diferentes a los que se accederá mediante rampa desde las puertas de acceso al parque.

Por otro lado, el edil de Seguridad aseguró ayer que para terminar las obras en el Parque de Bomberos «Ildefonso Prats», en Playa de San Juan, se necesitan unos dos millones de euros, para actuaciones como la piscina cubierta, mientras que para concluir el anexo para la Policía Local se requieren unos tres millones de euros. Su objetivo, terminar ambas instalaciones durante este mandato.