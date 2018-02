Los pediatras reclaman que se instalen desfibriladores en todos los centros deportivos

La Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP) reclama la presencia de desfibriladores externos automáticos en las instalaciones deportivas y la realización de un electrocardiograma a los niños antes de la práctica de deporte. De esta manera, según la SVP se podría ayudar en la identificación de población infantil de riesgo e intervenir en casos de parada cardio-respiratoria para prevenir casos de muerte súbita, como el sucedido el pasado sábado 3 de febrero que le costó la muerte a un adolescente de 15 años en Alzira.

La muerte súbita, recuerdan desde esta entidad, se produce como resultado de una parada cardíaca relacionada sobre todo con la fibrilación ventricular. Este ritmo cardiaco caótico representa entre el 75 % y el 80 % de las muertes súbitas de origen cardiaco «y requiere de atención inmediata, ya que por cada minuto que se retrasa su tratamiento adecuado se reduce en un 10 % la posibilidad de supervivencia». En la Comunidad hay un decreto que regula la instalación y uso de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario. Este decreto obliga a las instalaciones, centros o complejos deportivos en los que el número de personas usuarias diarias sea igual o superior a 500 a que tengan uno de estos dispositivos. «Fue aprobado el pasado mes de octubre en esta región y autoriza su uso a personal no sanitario. Sin embargo, no estamos seguros de que todos los centros cumplan la normativa y, además, no está extendida a toda España», explica la doctora Maria Maravall, vocal de especialidades pediátricas de la SVP, especialista en cardiología pediátrica. En total, son sólo siete las comunidades autónomas que obligan a disponer de desfibrilador en determinados espacios públicos.

La muerte súbita en el deporte es poco frecuente, en la mayoría de los casos se produce por causa cardiológica, siendo algunos casos de difícil diagnóstico previo. Sin embargo, con la realización de una correcta evaluación predeportiva «se podría identificar a un número mayor de niños y adolescentes en riesgo».