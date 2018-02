El parque de Bomberos de Jaime II, nivelado doce años después de su inauguración

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, el socialista Fernando Marcos, ha visitado hoy las obras que ha llevado a cabo el equipo de gobierno del PSOE en el Parque de Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) "Jesús González Soria", situado en la Avenida de Jaime II, para lograr nivelar la pendiente del 8,8% en el suelo de la planta baja donde están situados los andenes y camiones de emergencias y que fue construido hace más de trece años por el Partido Popular.

Las obras se han realizado con un presupuesto de unos 45.000 euros y han consistido en la nivelación de los planos donde se ubican los camiones de bomberos, para lo que se ha levantado el pavimento existente en la zona de garaje y la acera exterior, y mediante encofrados perdidos de chapa se han rellenado y nivelado las plataformas en dos niveles diferentes a los que se accederá mediante rampa desde las puertas de acceso. Además, según precisa el Ayuntamiento, se ha reacondicionado la arqueta de desagüe existente en la entrada y colocado protecciones en los desniveles.

Según explica el Ayuntamiento, la "excesiva pendiente de la avenida de Jaume II y la escasa superficie de la que disponía el solar de 316,37 metros cuadrados de parcela en el que fue construido este parque de bomberos, con un edificio de tres plantas, hizo que no hubiera una adecuada transición entre un plano horizontal interior y la vía pública, lo que ocasionó que se mantuviera en el interior la misma pendiente de la calle del 8,8%".

Para el concejal de Seguridad, Fernando Marcos, "esta obra del Partido Popular nunca se debió haber realizado en estas condiciones en un Parque de Bomberos manteniendo una pendiente que ha ocasionado problemas no sólo en las suspensiones de los vehículos que algunos valen más de un millón de euros, si no en la operativa diaria del trabajo del SPEIS ya que no se podían ni abrir los armarios porque se caía todo el material, ni enganchar las bocas del sistema automático de extracción de gases de escape a los vehículos".

Las obras se han llevado a cabo en las últimas semanas para "reacondicionar el pavimento de la planta baja y alojar los camiones de bomberos en planos horizontales, y para ello se ha realizado un proyecto de nivelación que ha conseguido modificar y solucionar el problema".

El edil de Seguridad ha manifestado su "satisfacción" por haber conseguido con esta "obra solucionar un problema que el Partido Popular fue incapaz de solventar en decenas de años que está operativo, y a su vez ha indicado que de esta forma Alicante deja de tener el único Parque de Bomberos inclinado".