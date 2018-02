Compromís apremia al PSOE por una campaña contra el acoso escolar en Alicante

El Grupo Municipal de Compromís preguntará al equipo de gobierno del PSOE en el pleno de este jueves si va a poner en marcha la campaña contra el acoso escolar que estaba acordada desde el pasado mes de octubre por la entonces concejala de Educación, María José Espuch, y el rapero alicantino Arkano, para luchar contra el bullying en la ciudad de Alicante.

Según un comunicado de prensa, la edil de Compromís recuerda que el pasado 20 de octubre el rapero alicantino Guillermo Rodríguez Godínez, Arkano, "conocido por ser el vencedor en 2015 de la Red Bull Batalla de Gallos Internacional, y por ser uno de los mejores raperos de España, se comprometió con la Concejalía de Educación a colaborar en la campaña contra el acoso que se estaba diseñando desde la Concejalía de Educación".

Para Espuch, "Arkano nos parece la persona idónea para llegar a los jóvenes, es un artista que ha demostrado una especial sensibilidad con los temas de igualdad, que aprovecha sus canciones para denunciar la homofobia, la xenofobia y el machismo, tal y como hemos podido escuchar en su último álbum Bioluminiscencia".

La exedil de Educación defiende el proyecto con Arkano: "A través de sus letras lanza mensajes que llegan al público más joven, para combatir y concienciar a toda la sociedad sobre el bullying, el maltrato físico y psicológico deliberado y continuado que, desgraciadamente, sufren muchas niñas y niños en nuestra ciudad".

Uno de sus últimos temas, según explica Compromís, ofrece un lenguaje directo que refleja en primera persona la realidad del bullying: "Todo empieza con un mal paso qué se quiso dar para avanzar y acabo siendo en falso, para mí lo diferente es bello para ellos algo que debería ser castigado. Y así me lo hicieron ver en primero decidieron que mi ego volviera a partir de cero, me ignoraron me ofendieron me golpearon me escupieron consiguieron qué dijera "no me quiero".

Esta campaña proyectada desde la Concejalía de Educación, continúa la nota de Compromís, estaba en línea con el trabajo impulsado durante los primeros dos años y medio para mostrar a la sociedad la gravedad del bullying, un problema creciente que se produce tanto dentro como fuera de las aulas.

Además de intervenir directamente sobre quien acosa y quien lo sufre, es fundamental trabajar en la sensibilización de los testigos y del bullying, que observan de forma pasiva las situaciones de abuso. Por ello, son especialmente importantes este tipo de campañas dirigidas al público más joven.