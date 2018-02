Compromís y el PSOE se enredan por la convocatoria de la Comisión de Limpieza

El grupo municipal de Compromís ha reclamado hoy al equipo de gobierno, y en concreto al concejal de Limpieza, Fernando Marcos, a convocar la Comisión No Permanente de Pleno para el Estudio y Análisis del Contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos de Alicante, "tal y como hace un mes se comprometió a hacer en el plazo de 10 o 12 días para buscar soluciones a las deficiencias en el servicio de limpieza de la ciudad de Alicante".

A través de un comunicado, la concejala Sonia Tirado, ha remarcado que "desde Compromís somos conscientes de que este minigobierno socialista se encuentra desbordado, pero la limpieza de la ciudad es un asunto prioritario que representa la primera preocupación de los alicantinos y alicantinas, y no puede quedar postergado por la situación de excepcionalidad institucional de un gobierno compuesto por seis concejales". Según insiste la edil de Compromís, "hoy se cumple un mes, de la última reunión de la Comisión de Limpieza, donde se dejaron sin resolver problemas esenciales relacionados con gestión de la contrata y del servicio de limpieza que no pueden esperar".

Compromís ha recordado que el edil Fernando Marcos anunció que volvería a convocar una nueva sesión en un periodo de 10 o 12 días, "pero vemos que el tiempo pasa y el equipo de gobierno incumple una vez más sus compromisos".

"Cabe recordar que en la reunión de la Comisión de Limpieza celebrada el pasado 19 de enero, se puso sobre la mesa la contratación de una auditoría que permita determinar si el servicio se cumple y si es suficiente, el análisis de los datos de absentismo que arroja la contrata, y la mejora de los mecanismos de control del servicio, con las llamadas fichas de observación y con la incorporación de tres nuevos inspectores, entre otras posibilidades", ha concluido la edil Tirado.

En respuesta, el concejal de Limpieza, el socialista Fernando Marcos, ha asegurado que la comisión "ya tiene fecha y orden del día", aunque sin concretar el día y el contenido de la reunión. "Quiero recordar que en dos años y medio, cuando otro grupo municipal tenía la gestión de esta área tan importante [en alusión a Guanyar], no se había convocado ni una sola vez. El PSOE la va a convocar dos veces", ha señalado Marcos, quien ha criticado a Compromís por apremiar ahora a la convocatoria y no durante la etapa de Guanyar al frente de Limpieza: "También le digo al portavoz del minigrupo de Compromís que tenga respeto por estos seis concejales que nos hemos quedado tirando de este barco, fueron ellos los que lo abandonaron. Me gustaría recordar que en dos años y medio, el resultado de su gestión fue mucho humo, pero gestión cero".