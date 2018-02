Batalla abierta en Guanyar por la futura expulsión de dos asesoras afines a Pavón 

«El partido está dividido por la mitad». Con esa contundencia se expresó ayer el portavoz del Grupo Municipal de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, completamente en desacuerdo con las valoraciones del proceso de selección de los asesores de la coalición, que el pasado sábado dejaron con un pie fuera del Ayuntamiento de Alicante a sus dos personas de confianza. «No lo veo lógico, se lo han llevado todo. Esto es un despropósito», sentenció ayer Pavón.

Su reacción se debía a que la guerra interna en el seno de Guanyar Alacant, haya desembocado en la propuesta de expulsión de las dos asesoras afines a Julia Angulo y al propio Pavón. El pasado sábado, unas votaciones en las que participaron los cinco ediles que componen el grupo dejaron con las peores puntuaciones de los aspirantes a Paloma Serrano y Esther Rubio, frente a otros tres candidatos (Nefer Vives, Nuria Molpeceres y Javier Ramos) a los que Víctor Domínguez, Daniel Simón y Marisol Moreno valoraron mucho mejor en una prueba subjetiva, donde se puntuaba del uno al cinco. Serrano y Rubio incluso llegaron a recibir un cero por parte de la edil Moreno.

Esta baremación confirma la purga anunciada días pero no es el fin del conflicto, ya que la parte perjudicada ha anunciado que seguirán pleiteando. Una de las afectadas, Paloma Serrano, aseguró que las impugnaciones «van a seguir adelante porque el proceso está presuntamente amañado. Ellos querían colocar a dos personas de su confianza y ya lo han hecho».

La otra perjudicada, Esther Rubio, calificó de «fachada un proceso enmascarado para colocar a dedo a dos personas y tapar intereses políticos. Querían nuestra cabeza y lo han conseguido».

Pavon insistió ayer que este proceso no se tenía que haber realizado porque «los asesores de la coalición se decidieron para toda la legislatura». El portavoz de Guanyar achaca lo sucedido a «que es pecado cuestionar la labor el concejal de limpieza». Por contra, Daniel Simón, recalcó ayer que el proceso no había acabado. «Tenemos un resultado provisional que no se tenía que hacer público y no voy a hacer valoraciones hasta que el proceso no concluya», aseveró Simón.