Lo último en el deporte: entrenar como los marines

Tres días a la semana, Elisa Beneit acude al anochecer a lo alto del monte Tossal para hacer deporte junto a una quincena más de hombres y mujeres que prefieren desafiar al frío y mantenerse en forma al aire libre a utilizar las instalaciones de un gimnasio. Practican lo que se denomina Boot Camp, un tipo de entrenamiento deportivo muy habitual en EE UU e Inglaterra que empieza a ponerse de moda en España, y que se caracteriza por la práctica en grupo, al aire libre y con un entrenador.

El Boot Camp, originariamente, es una expresión que nació en el ejercito americano y que se refiere a los campamentos de entrenamiento militares para los nuevos reclutas. Era donde se aseguraba un entrenamiento general para preparar a los reclutas de cara el posterior entrenamiento específico de cada sección. Los practicantes de esta especialidad en Alicante, sin embargo, no tienen nada que ver con el ejército, ni mucho menos, tal como señala el entrenador del grupo y uno de los impulsores de este tipo de práctica deportiva en Alicante, Chema de los Ríos. De hecho, no hay más que verlos correr y saltar por las pistas de lo alto del Tossal para evidenciar que, pese a la intensidad de los ejercicios, aquí no se fuerza a nadie más allá de sus posibilidades. «Este tipo de entrenamiento lo puede realizar cualquier persona de cualquier edad y estado físico», señala el entrenador mientras sus alumnos corren durante el calentamiento, «todos hacemos lo mismo pero cada uno a su nivel», indica.

El concepto de esta práctica deportiva es realizar una hora de ejercicios de alta intensidad con apenas unos segundos de descanso intercalados. «Este tipo de práctica se basa en entrenar en grupo y yo como entrenador me ocupo de todos ellos, no usamos máquinas a excepción de algunos pesos porque nos interesa más el entrenamiento relacionado con el ser humano como animal, un entrenamiento más natural», indica Chema de los Ríos quien asegura que «para la salud es muy beneficioso. De hecho, todos los equipos deportivos de élite entrenan con este sistema». En la práctica del Boot Camp se unen tres disciplinas: levantamiento de peso, ejercicios con el propio cuerpo y ejercicios cardiovasculares como correr, saltar y, en verano, nadar. «Unimos esas tres cosas en un solo entrenamiento con ejercicios de tiempo corto y ritmo intenso y funciona muy bien».

¿El objetivo de sus clientes? «La gente viene para mejorar su salud. para ello hay quien necesita perder peso, ganar masa muscular o estar más activo y sentirse mejor. De los Ríos cuenta su experiencia: «Yo tengo 39 años y hasta hace un tiempo era sedentario, comía mal, fumaba, pesaba 90 kilos o más pero al tener a mi hijo decidí mejorar mi salud y hacer un cambio en mi vida. Empecé a entrenar, me apunté a un gimnasio pero no me convenció y cambié mi forma de entrenar. Los resultados fueron espectaculares. Luego decidí volcarme en esto que me apasiona y me formé como entrenador».

A sus alumnos parece gustarles esta práctica. «Me gusta mucho porque estás al aire libre y tienes al entrenador a tu lado», indica Elisa mientra Clara, otra alumna, corrobora sus palabras asegurando además que «esto es fuerte pero compensa».