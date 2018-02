«Son actos que suponen diversión, hermandad e implicación»

Patricia, candidata a Bellea del Foc por Gran Vía Sur, estuvo con anterioridad dos años en Carrer San Vicent, uno de ellos como dama adulta. «Actualmente llevo 3 años en Gran Vía Sur, dos como dama adulta y ahora belleza», explica esta festera, que elige la Ofrenda. «Es el acto más significativo para mí. Tengas un cargo o no, es un momento que a cualquier alicantino le emociona». Para ella, las Hogueras suponen «diversión, hermandad, implicación. Me han hecho conocer a gente nueva, de la cual he aprendido mucho, e involucrarme más con mi ciudad y sus tradiciones». Como candidata a Bellea, espera «disfrutar de los actos que nos quedan y compartirlos con mi comisión». Le gusta viajar y la playa.

- Edad: 27. Alicante

- Estudios: Técnico en Comercio y Marketing

- Presidente: Ignacio Suárez

- Plantà: Parque Joan Fuster

- Candidata infantil: Vera Guardia

- Presidenta infantil: Aitana Bañuls

- Festeros: 35