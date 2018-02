Educación blindará a los 1.300 interinos mayores de 55 años y con más antigüedad

La Conselleria de Educación ofrece a los sindicatos docentes un acuerdo de estabilidad para blindar a los profesores interinos de más edad y con mayor antigüedad ante la salida a oposición de 13.000 plazas docentes entre 2018 y 2021.

La gran novedad del pacto presentado ayer en mesa de negociación prevé la creación de una bolsa de trabajo restringida para los 1.300 docentes interinos mayores de 55 años y con una antigüedad de 13 años de servicios prestados.

Las vacantes de esta nueva bolsa no saldrán a concurso de traslados durante los cuatro años de la macro-oposición convocada por la conselleria, ni tampoco se pueden ofrecer a docentes funcionarios desplazados o con su destino definitivo suprimido. Esto es así porque se trata de plazas no estructurales: habilitaciones temporales de nuevas unidades en Infantil y Primaria, y en Secundaria plazas no orgánicas que no están incluidas en el catálogo de plantilla.

Al no salir a concurso dichas vacantes, Educación garantiza que el interino podrá permanecer el mismo puesto durante cuatro años. El acudir a esta bolsa reservada es opcional, puesto que el interino mantiene la opción de seguir en la bolsa general, donde siempre eligirá la vacante que quiera al estar en las primeras posiciones.

Los sindicatos de la mesa -Stepv, CC OO y UGT- han logrado que Educación cree un grupo de trabajo para regular la salida a oposición de vacantes en las especialidades con bolsas de trabajo pequeñas.

UGT ve «aceptable» la propuesta, CC OO la someterá a votación de sus afiliados al igual que el Stepv, que advierte que «aún quedan temas importantes por negociar».