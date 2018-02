Yaneth Giraldo: «Alicante está secuestrada por un partido liderado por un alcalde procesado»

¿Cómo valora estos 100 días del PSOE en solitario al frente del gobierno local?

La valoración es la misma que venimos haciendo desde el principio de legislatura, cuando eran 14 concejales no cumplían con lo pactado y ahora que son 6 siguen la misma estela. La responsabilidad siempre ha sido en primer lugar del alcalde, aunque las competencias estuvieran delegadas, los errores no se pueden olvidar de repente. Aunque ahora pretenda hacer un lavado de cara, no lo está consiguiendo.

Alicante está secuestrada por un partido liderado por un alcalde procesado. Estamos en un Ayuntamiento con un gobierno de 6 concejales y una oposición de 23.

¿En qué cree que ha mejorado/empeorado el Ayuntamiento en este tiempo?

No ha mejorado en nada. Incluso las disputas entre PSOE y Guanyar no han acabado. Al contrario, todo sigue igual. Y además se ha vendido que se iba a desbloquear Urbanismo, que se iba a sacar adelante el Catálogo de Protecciones... y a día de hoy seguimos solo con propuestas grandilocuentes, pero nada concreto.

Me gustaría que Gabriel Echávarri tomara conciencia de la situación a la que ha avocado, ya no solo a su partido, sino también a la ciudad. Esta ciudad necesita un cambio, y cuanto antes lo tenga, mejor. Pero todo tiene que partir de que asuma la responsabilidad que tiene como alcalde.

Esperaba más responsabilidad por parte del alcalde por su situación judicial. Lo que ha hecho es una huida hacia adelante. Está consiguiendo perjudicar a la imagen que tiene la ciudadanía sobre la política. Espero que no se siga igual, que el alcalde o el PSPV tomen las medidas oportunas cuanto antes. Hay que incidir en que si en estos 100 días sigue funcionando el Ayuntamiento es por los técnicos con los que cuenta la casa, a los que se les está sometiendo a un sobreesfuerzo que no es merecido sólo porque una persona se ha empeñado en mantenerse en su asiento.

¿Cuál será la posición política de su grupo municipal hasta mayo de 2019?

Vamos a mantener la misma postura que tenemos desde el principio de legislatura, presentando propuestas coherentes para la ciudad. Y en el caso de que Echávarri no dimita, seguir solicitando su dimisión por higiene democrática.