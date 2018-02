El PSOE aprueba los presupuestos municipales con el voto a favor de sus exsocios y el tránsfuga de Cs

El pleno municipal de Alicante ha aprobado esta mañana por mayoría absoluta los presupuestos para 2018 gracias a los votos del ejecutivo, formado por solo seis de los 29 concejales de la corporación, sus exsocios de gobierno -Guanyar y Compromís- y el tránsfuga de Cs, Fernando Sepulcre. En cambio, el proyecto de cuentas para 2019 ha sumado el voto en contra de PP, Ciudadanos y la tránsfuga de Guanyar, Nerea Belmonte.

Para lograr el voto de Guanyar, el gobierno socialista se ha visto obligado a cambiar el signo de voto en siete de las nueve enmiendas que fueron rechazas en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado viernes, además de incluir todas las iniciativas planteadas por la formación liderada por Miguel Ángel Pavón en el documento anexo a los presupuestos, un compromiso político que finalmente ha firmado la concejala de Hacienda, Sofía Morales. Sólo dos enmiendas de Guanyar no han salido adelante, las relativas al incremento del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y una que pretendía aumentar las subvenciones al deporte femenino.

En el debate, los portavoces municipales han centrado sus críticas principalmente en la figura del alcalde, Gabriel Echávarri, por su doble investigación judicial por presunta prevaricación, y en el PP, que se ha quedado solo en su enmienda de devolución de los presupuestos. Durante la sesión, el Salón Azul ha registrado las protestas de trabajadores interinos del Ayuntamiento, que reclaman su consolidación laboral, de miembros de la Junta de Personal, ante la negativa del gobierno a cumplir el compromiso de aumentar la jornada trabajada en días festivos y, también, empleados de la limpieza de colegios y dependencias municipales, en protesta por los despidos decretados por la UTE, integrada por Clece y Fissa, que se acaba de asumir el servicio y que fue la única aspirante que no se comprometió por escrito a mantener la plantilla durante la vigencia del contrato.

El pleno ha arrancado con la intervención de la concejala de Hacienda, la socialista Sofía Morales, que ha defendido el proyecto de presupuestos. "Hemos tenido que recortar las peticiones para no superar los límites que tiene un ayuntamiento que no es libre para invertir por estar en el Plan de Ajuste", ha señalado Morales, en alusión evidente a las continuas quejas llegadas desde Guanyar por reducir las peticiones iniciales hechas desde las concejalías que entonces estaban en manos de la formación de Pavón, ya que las cuentas hoy aprobadas empezaron a tomar forma el pasado mes de junio, mientras el tripartito estaba al frente del gobierno municipal.

La tránsfuga Nerea Belmonte, por su parte, ha calificado los presupuestos como los "de la vergüenza", por "nacer de un tripartito en crisis y que sólo quería repartirse el pastel". Además, ya insistido desde el principio que iba a votar en contra de las cuentas por estar detrás un "alcalde doblemente imputado". En su segunda intervención, la exedil de Guanyar ha anunciado que denunciará a la concejala de Hacienda por asegurar que hubiera votado a favor de los presupuestos si el alcalde hubiera cedido ante su "chantaje" para cobrar más [Belmonte solo cobra por asistencia al pleno].

Por su lado, el exedil de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, ha criticado al equipo de gobierno por la falta de un "proyecto conjunto, de una meta clara". "Se dan los pasos sin rumbo. No sabemos qué queremos ser de mayores", ha sostenido el edil, quien sin embargo ha votado a favor de los presupuestos, permitiendo su aprobación. "Miren al futuro, pero no de sus sillas. Nuestro sentir alicantino nos debería hacer estar por encima de la lucha política", ha añadido Sepulcre, quien ha asegurado que iba a apoyar las cuentas porque no hacerlo sería "peor" para la ciudad.

En su intervención, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha vuelto a insistir en que "los juicios del alcalde no pueden ser la condena de la ciudad", su lema de los últimos meses cuando se posiciona junto al gobierno socialista, como ha hecho hoy apoyando las cuentas de 2018. Sin embargo, Bellido ha sido crítico con Echávarri. "El minigobierno del PSOE no está legitimado, el alcalde ha despreciado la responsabilidad de su cargo y ha olvidado el deber que tenía con la ejemplaridad", ha señalado Bellido, quien ha subrayado que apoyar el presupuesto era, en cambio, "lo mejor para la ciudad". En su intervención, el portavoz de Compromís ha sido también muy crítico con el PP: "No son alternativa a nada, son una lacra muy tóxica, son el partido político más tóxico de Europa, han gobernado siempre al servicio de sus amiguetes".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha asegurado que su formación iba a votar en contra de las cuentas por una cuestión de "higiene democrática". "No podemos dejar en manos [de Echávarri] un presupuesto de 250 millones de euros a quien no supo gestionar 200.000 euros [en alusión al supuesto fraccionamiento de contratos en el área de Comercio]", ha señalado Giraldo, quien ha recordado las promesas realizadas por el alcalde en el pasado pleno de presupuestos y que no se han cumplido, como la disolución de los Patronatos de Vivienda y Escuelas Infantiles o la salida de Alicante de la Mancomunidad de l'Alacantí, entre otras cuestiones. Giraldo, dirigiéndose a los dos exsocios del gobierno municipal, ha preguntado: "¿Ustedes se fían de que sus peticiones se incluirán en futuras modificaciones de crédito?".

Ese argumento también ha sido utilizado por el portavoz del PP, Luis Barcala, quien ha recordado a Guanyar y sobre todo a Compromís los pactos firmados con el PSOE de Echávarri, como el pacto que permitió al tripartito llegar al gobierno de la ciudad o el que suscribieron Echávarri y Bellido, llamado de "refundación", y que saltó por los aires poco después tras la negativa del alcalde a dimitir tras ser procesado por el presunto fraccionamiento de contratos. Barcala, además, ha subrayado que los presupuestos aprobados hoy "nacen de la ilegitimidad", que no tienen "credibilidad" y que surgen de "retales". Sobre el documento anexo a las cuentas que recogen los compromisos del gobierno para futuras iniciativas, Barcala lo ha calificado de "cuadritos" y "papelitos", antes de comparar el presupuesto y los compromisos futuros con el "timo de la estampita": "El timador es Echávarri, el gancho es Bellido y el paleto engañado, Pavón".

Esa comparación ha tenido rápida contestación por parte de los exsocios de Echávarri. Bellido ha cambiado los protagonistas: "Puede que Tony Leblanc [en el papel del timador] sea Francisco Camps; el gancho, por ejemplo, "El Bigotes" y el estafado, cualquier votante del PP". Por su parte, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha precisado que el "gran timador es el PP y el ingenuo, la ciudadanía". Además, Pavón ha criticado la nula participación en la elaboración de las cuentas, "siguiendo la vergonzosa teoría de Echávarri de que la ciudadanía elige a los políticos para tomar decisiones", a quien también ha acusado de su "incapacidad y descrédito para representar a ninguna izquierda".

Pavón, al igual que Bellido, ha sido crítico con el PP y ha puesto por delante el interés general frente a los "intereses partidistas" para justificar el apoyo a los presupuestos municipales. "De Echávarri solo se espera una cosa, que dimita. Ni usted ni su gobierno se merecen que aprobemos estos presupuestos, pero la ciudad sí lo merece. Es nuestro ejercicio de responsabilidad, anteponer los intereses de la ciudad a los intereses partidistas", ha señalado Pavón.

Tras el debate, con doble turno, ha llegado el turno para las votaciones. La enmienda a la totalidad del PP ha sido descartada con el voto en contra del resto de la corporación salvo la abstención de la tránsfuga Belmonte. Por su parte, de las nueve enmiendas de Guanyar, han salido adelante siete gracias al cambio de voto del PSOE respecto a la Comisión de Hacienda, de rechazarlas a abstenerse. De las enmiendas de Cs, por último, ha salido adelante una. Finalmente, se ha aprobado el presupuesto municipal con 15 votos a favor (PSOE, Guanyar, Compromís y Sepulcre) y 14 en contra (PP, Ciudadanos y Belmonte).

Al término del pleno en el que no ha intervenido, el alcalde Echávarri ha celebrado la aprobación de las cuentas de 2018. "Es una buena noticia que tengamos presupuestos. Hay inversiones que eran importantes y que se podían perder. Agradezco el apoyo a los grupos que han apoyado unos presupuestos que han salido mejor que el año pasado, que salieron con el voto de calidad", ha señalado el alcalde, quien ha destacado la capacidad de diálogo: "La ciudad sigue funcionando, el gobierno sigue trabajando. Ya lo dije en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, empezamos una etapa de diálogo y nos ha llevado a aprobar unos presupuestos. Contento y a seguir trabajando"

Sobre las exigencias de Guanyar para votar a favor, Echávarri ha negado haber cedido a chantajes: "No hemos cedido a chantajes, es una cuestión de capacidad de diálogo. Hemos sido capaces de llegar a puntos de acuerdo. ¿Más influencia de Guanyar desde la oposición? Ahora hay más flexibilidad por parte de todos".