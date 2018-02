Miguel Soler: «Me juego el cuello si los docentes interinos no tienen el alta el 1 de febrero»

La situación de baja con fecha a 31 de enero que la Seguridad Social ha comunicado por sms a cientos de interinos docentes sigue levantando una gran polvareda entre el colectivo, que sigue sin recibir una explicación clara y transparente sobre el cambio de sus códigos de cuenta, amén de que la única respuesta que reciben de los funcionarios de la Seguridad Social es que figuran de baja en el programa informático.

«Los profesores afectados están muy nerviosos. La información que reciben desde las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social es muy deficiente y todavía no se ha dado a ninguno de alta», lamenta el delegado de UGT, Javier González Zurita, quien sostiene que esto «merece que se presenten reclamaciones y quejas».

Este sindicato va a pedir explicaciones a los responsables educativos en el turno de preguntas abierto tras la mesa sectorial convocada para debatir precisamente el pacto de estabilidad para los interinos.

Responsables del servicio de nóminas en la Seguridad Social aseguraron por su parte a instancias del delegado de CSI.F, Javier Mas, que «los códigos de cuenta se van a cambiar en el menor tiempo posible. No se da el alta hasta que no está grabado cada uno de ellos y se va a tardar varios días». Mas apunta que, una vez más, la administración achaca los problemas que genera entre sus administrados a la informática, «aunque no parece que la incidencia sea otra», concluye.

La intranquilidad de los afectados les ha llevado a bombardear los teléfonos tanto de la Conselleria de Educación como de las centrales sindicales, y el número dos de Educación, Miguel Soler, salió al paso de las numerosas quejas recibidas en el departamento que dirige Vicent Marzà utilizando la expresión que le pareció más contundente para tratar de tranquilizar a los profesores. «Aseguro, con mi cuello por medio, que serán dados de alta con fecha 1 de febrero, aunque no les haya llegado esta comunicación de la Seguridad Social», declaró a este diario.

Soler desveló que Educación supo del cambio de códigos para los interinos, acordado entre Hacienda y la Seguridad Social, a raiz de las primeras quejas recibidas, y circunscribió la situación a una «cuestión jurídico-administrativa entre Hacienda y la Seguridad Social. Es un tema puramente burocrático que implica dar de baja un día y de alta al día siguiente para distinguir las cotizaciones de los docentes. El motivo que indican desde la Seguridad Social es el de regularizar el sector docente. Es un trámite administrativo que no afecta en nada a la vida laboral, las nóminas ni la antigüedad de los interinos», asevera el responsable educativo.

No obstante Soler admite que el problema «se ha originado al comunicar la baja automáticamente por sms desde la Seguridad Social» sin más explicaciones en este caso. «Lo comunican por esa vía pero no hay alteraciones de otro tipo», subraya-

Soler recordó que además de haber publicado esta situación en la web de la conselleria «se ha remitido una comunicación a todos los centros educativos para que sepan que no pasa nada. Serán dados de alta con fecha de 1 de febrero», concluye.