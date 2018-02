Miguel Ángel Pavón: «Estos 100 días revelan la incapacidad del minigobierno para gestionar»

¿Cómo valora estos 100 días del PSOE en solitario al frente del gobierno local?

Muy negativamente. No podemos hacer un balance positivo de ninguna manera. El sectarismo que ya tenía Echávarri ahora mismo campa a sus anchas, al igual que su animadversión hacia planes de carácter estratégicos, como la oficina del PGOU, que ha desmantelado, o el Plan Ciudad, que lo han paralizado también.

Estos 100 días están revelando la incapacidad del minigobierno para gestionar la ciudad. Lo veíamos venir, ya que prevalecen los intereses privados, como los ligados a la hostelería y el ocio, sobre los intereses generales, como la reversión de los planes de veladores de Gabriel Miró o Castaños. Ahora pretenden desnaturalizar los planes del Casco Antiguo y Centro Tradicional, en lugar de evitar la proliferación de locales de ocio parece que quieren más. El fiasco en los objetivos que se habían marcado es de órdago. En cambio, hay cuestiones que siguen igual, como la política de Recursos Humanos, que mantiene los mismos patrones de los gobiernos del PP.

¿En qué cree que ha mejorado/empeorado el Ayuntamiento en este tiempo?

¿Mejorar? No se me ocurre nada. Los concejales no pueden ni atender a los ciudadanos. ¿Empeorar? Hay muchos asuntos que están bloqueados. Y luego están cambios en concejalías como Urbanismo, purgando a determinados técnicos para recuperar estructuras que estaban con el PP. Nos parece que todo es un proceso de regresión sobre cosas que conocíamos mientras estábamos en la oposición. No vemos avances en prácticamente nada. A lo poco que dan continuidad sobre proyectos.

Todo puede empeorar. No creo que sea bueno para Alicante que se mantenga esta situación de minigobierno. Esperamos que la dimisión de Echávarri llegue cuanto antes.

El procesamiento firme es la línea roja marcada por su partido, no creo que se declare en rebeldía. Si eso se produce, no le queda otra salida.

Seguimos con la misma actitud: vamos a seguir defendiendo las iniciativas que impulsamos desde el gobierno y también fiscalizar la labor de gobierno. Va a ser una oposición dura y crítica.