Luis Barcala: «Que Echávarri diga un solo problema del tripartito que haya solucionado»

¿Cómo valora estos 100 días del PSOE en solitario al frente del gobierno local?

El PSOE lleva en el gobierno desde el principio del mandato, pero si hay que hacer un resumen diríamos que son los 100 días de Echávarri como «okupa» de la Alcaldía.

¿Se esperaba que este periodo fuera así o esperaba otra forma de gobernar?

Con seis concejales, sin proyectos, sin programa y sin ideas, lo lógico es un fracaso absoluto. Lo estamos constatando con la paralización de las áreas, viendo problemas con la contratación y además arrastramos un déficit de ejecución presupuestaria tremendo. Ese empecinamiento del alcalde por no dejar el sillón está provocando una bola de nieve tremenda.

¿Mejorado? Absolutamente nada. El ruido, que era lo único que podía cesar tras romper el tripartito, sigue con una bronca continua, que es algo consustancial al alcalde. No, no hay nada en positivo en la gestión del minigobierno. ¿Empeorado? Todos los defectos que ya veníamos denunciando en dos años y medio del tripartito no han hecho más que incrementarse. Todos los vicios que se venían arrastrando se han amplificado, no se ha resuelto ninguno de los problemas pendientes. Seguimos con asuntos como la limpieza, los horarios comerciales, las inversiones como Ikea... Que Echávarri diga un solo problema generado por el tripartito al que le haya dado una solución.

¿Considera que la ciudad puede continuar así hasta final del mandato?

De estos 100 días, a Echávarri le han sobrado 99 y a Alicante le han hartado los 100. Es muy complicado que esta ciudad pueda llegar a 2019 sin quedarse a la cola, perdiendo todos los trenes que están aprovechando las ciudades de nuestro entorno. Las oportunidades de inversión no pueden esperar.

Cuando una persona es como Echávarri, imprevisible, puede levantarse una mañana y entregar su acta o puede no moverse hasta 2019.

¿Cuál será la posición política de su grupo municipal hasta mayo de 2019?





Estamos planteando propuestas para resolver los problemas de la ciudad. Nosotros centramos el tema en lo que importa a los ciudadanos, no vamos a caer en provocaciones sobre asuntos que a nadie interesan. Intentamos compensar con propuestas la decisión del alcalde de no irse.