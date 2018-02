Eva Montesinos: «El diálogo ahora con la oposición es fluido, mejor del que teníamos en el gobierno»

¿Cómo valora estos 100 días del PSOE en solitario al frente del gobierno local?

Los valoro de forma positiva. Es verdad que estamos en minoría pero el trabajo sale adelante porque trabajar no nos asusta. Es verdad que la fluidez que tenemos ahora en la gestión diaria es bastante elevada, y eso repercute en la ciudadanía. Por todo eso, hacemos una valoración positiva, aunque tenemos un sabor agridulce por la ruptura del tripartito y que hayamos tenido que seguir gobernando en minoría por una cuestión de responsabilidad. Esa situación, en ningún caso, afecta al trabajo que se realiza por la ciudad.

En el grupo sabíamos que el trabajo iba a ser mayor, pero lo afrontamos sabiendo hacia dónde íbamos y qué teníamos que hacer. No nos ha cogido por sorpresa, estábamos totalmente preparados para ello.

¿Mejorado? Ahora no encontramos trabas en la gestión diaria, y eso da solidez al trabajo y permite que los proyectos salgan adelante. Ahora mismo el camino es recto, no tiene giros como hasta hace poco. ¿Empeorado? No considero que haya nada negativo de estos 100 días, sólo el hecho de estar en minoría, aunque para nosotros es suficiente el número de concejales para trabajar y seguir adelante.

Sí, por supuesto. Para nosotros no es ninguna desventaja, ahora nos encontramos un trayecto sin piedras en el camino, en el que podemos realizar todo lo que queremos, sin oposición dentro del gobierno, que es lo que habíamos tenido.

¿Qué espera hasta las próximas elecciones? ¿Habrá cambio en la Alcaldía?

En ningún caso contemplamos la dimisión del alcalde y mucho menos nos ponemos a pensar en un futuro a medio plazo. Nosotros seguimos adelante con la ruta que nos hemos marcado, sin pensar en futuribles. Trabajamos para la ciudad de Alicante y ésa es la meta que tenemos en el gobierno socialista.

El diálogo es nuestra vía fundamental. Estamos haciendo mucho trabajo de consensos con la oposición, como las calles franquistas, ordenaciones urbanísticas como el Catálogo de Protecciones o la ordenanza del ruido. Para el PSOE, el diálogo está dentro de nuestros principios políticos. Podemos decir que el diálogo ahora con la oposición es fluido, mucho mejor del que teníamos dentro del gobierno.