Inquietud en la Semana Santa al cortar La Mariposa el paso a varias procesiones

Nuevo problema para las hermandades de la Semana Santa alicantina. A la inquietud por no saber dónde podrán llevar sus tronos y andas las once cofradías que hasta ahora los guardaban en las naves de la Fábrica de Tabacos se suma ahora la preocupación de las que pasan con sus imágenes por la Explanada a consecuencia de la instalación de la escultura La Mariposa en el cruce con la Rambla. Así se puso de manifiesto en la asamblea de presidentes que celebró días atrás la Junta Mayor de Hermandades, donde esperaban la presencia de la edil de Fiestas, Eva Montesinos, aunque se tuvieron que conformar con las explicaciones del asesor del área, Miguel Castelló, en torno a las gestiones que el Ayuntamiento está haciendo para buscar ubicación a los 17 tronos que saldrán y no volverán a Las Cigarreras tras las procesiones.

Entre las hermandades afectadas por la ubicación de la escultura La Mariposa en la Explanada están La Verónica, que sale el Domingo de Ramos; la Santa Cena el Jueves Santo, que termina justo en ese punto, es decir, la Rambla con la Explanada; o el Resucitado y la Virgen de la Alegría el Domingo de Pascua. Según explicó Castelló a los presidentes, el traslado de la escultura, de cinco toneladas, depende del comisariado de la obra de arte, donada a Alicante por la Fundación Hortensia Herrero.

Según varios presidentes que asistieron a la reunión, la sensación que les quedó fue que el Ayuntamiento de Alicante no tiene ningún sitio alternativo a Tabacalera que resulte factible para acoger los tronos puesto que «han mirado los antiguos cines Ábaco pero no entran los pasos y están llenos de urnas de las elecciones. Lo único, el Secadero -en Las Cigarreras- porque el resto del complejo de Tabacalera estará en obras los próximos tres años». El presidente de la Junta Mayor, Alberto Payá, y los hermanos mayores de las cofradías afectadas esperan que, en lo que queda hasta Semana Santa, el Ayuntamiento halle una solución pero admiten que hay preocupación en las hermandades. Sobre la escultura La Mariposa, donada a la ciudad por la Fundación Hortensia Herrero, esperan su traslado y si no fuera posible, se plantearán cambiar los recorridos de las procesiones afectadas. De momento han pedido permiso para los mismos itinerarios que tuvieron en la Semana Santa de 2017.

Payá destacó el compromiso del grupo de gobierno local de subir las subvenciones a la celebración en 2019. Actualmente, la entidad recibe 22.000 euros al año y las hermandades 1.200 euros.