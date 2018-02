Guanyar da aire a Echávarri y apoyará los presupuestos municipales si el PSOE cumple sus compromisos

La asamblea de Guanyar ha dado esta noche luz verde al grupo municipal liderado por Miguel Ángel Pavón para votar a favor de los presupuestos en el pleno extraordinario previsto para este jueves siempre que el equipo de gobierno cumpla con los compromisos adquiridos en la reunión mantenida esta mañana entre Guanyar y el ejecutivo del PSOE. La asamblea se ha posicionado mayoritariamente a favor de la posición defendida por el grupo municipal, con 36 votos a favor, 13 abstenciones y 1 en contra. El ejecutivo liderado por Gabriel Echávarri necesita que Guanyar vote a favor para sacar adelante las cuentasa de 2018, tras el "no" ya anunciado por PP, Cs y la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar), junto al "sí" de Compromís y del tránsfuga Fernando Sepulcre (ex de Cs).

Antes de la asamblea de esta tarde, el portavoz municipal de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha adelantado que iba a apoyar ante la militancia el voto a favor a los presupuestos municipales si el PSOE cumple con los compromisos alcanzados durante la reunión mantenida hoy con la concejala de Hacienda, Sofía Morales, y el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez. "El grupo de cinco concejales de Guanyar trasladará a la asamblea que, si se cumplen todas las promesas que hoy se nos han hecho por parte del equipo de gobierno de cara al pleno del jueves, el voto de Guanyar debería ser favorable. En cualquier caso será la asamblea la que decida las directrices que el grupo tenga que seguir durante el pleno para definir el sentido de su voto final", ha explicado Pavón, quien ha valorado "positivamente" el encuentro mantenido hoy entre Guanyar y PSOE: "Hacemos una valoración positiva de la reunión para tratar nuestras propuestas al presupuesto y la plantilla de 2018".

Según Pavón, el gobierno del PSOE ha aceptado las peticiones puestas hoy sobre la mesa, que no se trataron en la Comisión de Hacienda del pasado viernes. "Se incluirían en el documento 15 [anexo a los presupuestos] a financiar mediante préstamos o ahorros económicos, incluyendo 500.000 euros para ayudas sociales de emergencia, 800.000 euros para adquisición de viviendas de alquiler social, 38.000 euros más para igualdad, 100.000 euros más para subvenciones y ayudas en participación, casi 220.000 euros más para cooperación, 70.000 euros para el Plan General Estructural, así como inversiones con proyectos ya redactados y aprobados como la plaza de Lo Xeperut, la plaza ajardinada de la Ciudad de la Justicia o la mejora de zonas verdes de la margen izquierda del barranco de las Ovejas. Y otras muchas inversiones -ha continuado Pavón- en distintos barrios de la ciudad, como La Florida, San Nicolás de Bari i Benisaudet, Los Ángeles, El Pla,Tómbola o Rabasa, así como en monumentos como el Castillo de Santa Bárbara o la Fuente de Luceros". En total, según Guanyar, sus peticiones suman más de 7,3 millones en inversiones y 1,7 millones en gasto frente a los casi 1,3 millones en inversiones y 1,4 millones en gasto del documento inicial. "Hemos pedido a Sofía Morales que remita mañana a todos los concejales de la corporación un nuevo documento 25 incorporando todas nuestras peticiones y se ha comprometido a ello", ha proseguido el portavoz de Guanyar, quien ha añadido que el equipo de gobierno liderado por Gabriel Echávarri "también se ha mostrado a favor de cambiar el sentido de su voto respecto a la mayoría de las nueve enmiendas que se rechazaron en la Comisión de Hacienda".

Respecto a las cinco enmiendas sobre la plantilla municipal, Pavón ha subrayado que el PSOE "no se va a oponer y que votará a favor si no hay reparos de Intervención". Si los hubiera, ha continuado Pavón, se abstendrán. "También se han mostrado en principio favorables a cambiar su abstención por un voto a favor en la enmienda que plantea destinar 10.000 euros a desmantelar el recinto para vaquillas y a demoler una edificación ilegal que hay en una parcela municipal de El Moralet ocupando suelo protegido de rambla, así como en la enmienda que destina otros 10.000 euros a crear itinerarios y rutas de memoria histórica", ha explicado Pavón al término de la reunión entre PSOE y Guanyar, previa a la asamblea de la marca blanca de EU prevista para esta tarde: "Sólo con la enmienda que plantea incrementar el IAE [Impuesto de Actividades Económicas] en un 3% el grupo socialista sigue manteniendo su resistencia a aprobarla, aunque se abren a estudiarla durante este año para su posible aplicación en 2019".

Por su parte, la concejala de Hacienda, Sofía Morales, ha confirmado que el equipo de gobierno ha decidido "incorporar" al documento anexo a los presupuestos "las peticiones" de su exsocio de gobierno "que se decidieron posponer para este encuentro en la pasada Comisión de Hacienda". Morales, también a través de un comunicado, ha explicado que el ejecutivo "tendrá en consideración estas propuestas a la hora de incorporarlas al presupuesto, tanto los más de 7 millones que se financiarán mediante préstamo como los 1,7 millones financiados a través de modificaciones de crédito". A su vez, Morales ha señalado que "este es el resultado de un encuentro en aras del acercamiento y del entendimiento, dejando a un lado los intereses partidistas y buscando el consenso por los alicantinos y alicantinas, que son por los que trabajamos día a día".

Sobre los presupuestos municipales, la edil de Hacienda señala que el gobierno municipal continúa "confiando en un presupuesto de la izquierda, con iniciativas sociales y que ha tenido en cuenta las necesidades de todas las áreas, sin otro objetivo que beneficiar a la ciudadanía, impulsando proyectos de mejora muy necesarios".

El gobierno de Echávarri necesita que Guanyar vote a favor de los presupuestos para sacarlos adelante, ya que PP y Ciudadanos han anunciado, como ya hicieron en la Comisión de Hacienda del pasado viernes, su rechazo a las cuentas municipales para 2018, que en cambio contarán este jueves (9.30 horas) con el visto bueno de Compromís y del tránsfuga Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos). La otra tránsfuga, Nerea Belmonte (ex de Guanyar) votará en contra.