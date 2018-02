El Ayuntamiento de Alicante paraliza la compra de 400 contenedores de residuos orgánicos

El Ayuntamiento ha paralizado temporalmente la compra de 400 contenedores para recogida de residuos orgánicos hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que depende del Ministerio de Hacienda, resuelva la alegación presentada por una empresa contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 29 de diciembre por el que se aprobó la convocatoria para contratar el suministro de recipientes de carga lateral.

Así lo acaba de acordar el grupo de gobierno, que esperará a que el Tribunal se pronuncie antes de proseguir con la compra de contenedores en la segunda fase del plan para la implantación en la ciudad de la recogida separada de materia orgánica.

Y lo hace para evitar un contencioso administrativo que abocaría al Ayuntamiento a una sanción millonaria por parte de Europa al demorar el proyecto e incumplir la normativa de recogida selectiva, según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Fernando Marcos.

El Ayuntamiento pretende conseguir implantar el quinto contenedor, el marrón, definitivamente en toda la ciudad, y para ello se aprobó el suministro de más de 400 contenedores de carga lateral para la recogida selectiva de residuos orgánicos por más de 700.000 euros de inversiones sostenibles de 2017. El proyecto ya cerró su primera fase con la instalación de los primeros contenedores en centros productores de residuos como mercados, polígonos industriales o colegios.

El grupo socialista de gobierno, que heredó este plan de Guanyar, espera que el recurso se resuelva en un par de semanas y que el Ayuntamiento cumpla así la normativa tanto europea como nacional de recogida residuos para destinarlos a compostaje, añade Marcos.

Según el concejal, se pedía en el pliego que el contenedor tenía que ser reversible para que se pueden abrir las puertas por los dos lados al considerarlos los técnicos más operativo para que se puedan cambiar de sitio o de sentido, aparte de que los comunes quitan plazas de aparcamiento.

"El pliego pedía ese tipo de contenedores, si no no se podían presentar, y una empresa lo ha recurrido. Lo que hacemos es retirar el punto y se paraliza la compra de contenedores hasta que se resuelva el recurso para que esto no vaya a contencioso administrativo". Inicialmente el plazo de presentación de ofertas acababa el 16 de febrero.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado el acondicionamiento y creación de nuevas zonas de ocio en espacios públicos dentro de los presupuestos participativos por 69.000 euros. Se trata de la instalación de juegos biosaludables en la plaza de América, el Centro polivalente La Cañada, y la plaza José Antonio Torá, y de juegos infantiles en las plazas de Quijano, Nueva y Luis Braille.