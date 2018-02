El PP "agradece al PSOE" que los vecinos propongan los nuevos nombres de las calles

La portavoz adjunta popular del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, ha agradecido al PSOE que "recule y compre" también ahora el discurso que el PP para que los vecinos puedan intervenir a la hora de poner los nuevos nombres de las calles que serán cambiados en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. "Hay que recordar que durante unas semanas, con el doblemente imputado Gabriel Echávarri como alcalde, las calles de Alicante fueron renombradas con placas con nombres del estilo de Clara Zeltkin y de otros mitos prosoviéticos, y al primer edil le pareció estupendo", ha subrayado la dirigente popular."Ahora va a hacer lo que nosotros dijimos en su momento".

En este sentido, De España ha recordado que "si el PP no hubiera interpuesto el recurso contencioso-administrativo que ganó y obligó a quitar las placas que había puesto el tripartito en Alicante en memoria de sus ídolos comunistas, ahora serían esos nombres y no los que podrán tener las calles de nuestra ciudad". Ha remarcado De España que "el PSOE en aquel momento atacó al PP por recurrir a la justicia para anular la decisión errónea del tripartito de quitar nombres de calles que no correspondían, como se ha demostrado en el caso de muchas de ellas como con la plaza de Calvo Sotelo, para sustituirlos por otros nombres que nadie quería".

"El PP, para eso está la hemeroteca -ha explicado De España-, siempre ha abogado por la participación vecinal en este proceso de sustitución de los nombres de las calles y el PSOE, con su doblemente imputado, Gabriel Echávarri, a la cabeza siempre ha puesto trabas para impedir que los vecinos participaran". "Ahora que ya se han dado un baño de realidad no han tenido más remedio que aceptar que sean los vecinos quienes decidan que nombres quieren a sus calles, así que no es que el PSOE promueva nada sino que no tiene más remedio que no poner las placas que ya puso hace unos meses en las calles, porque sólo tiene seis concejales y no representa a la mayoría de la ciudad para imponer su criterio", ha recalcado la portavoz popular.

"Las juntas de distrito han dejado claro que no quieren ser sujetos impasibles mientras este minigobierno toma decisiones que no comparten y han exigido ser partícipes de este proceso de nuevos nombres de calles", ha concluido De España. "Eso es por lo que hemos luchado desde el PP y hemos ganado en los tribunales, para que tanto el PSOE como el resto de fuerzas del tripartito respeten la opinión de los vecinos de Alicante".