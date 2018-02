Una UTE toma hoy el testigo de FCC en la limpieza de colegios

La UTE Limpial (formada por las empresas Clece, de ACS, y Fissa Finalidad Social) asume desde hoy viernes el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, que durante el último año ha estado en manos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) tras la renuncia al contrato de una mercantil del empresario alicantino Enrique Ortiz.

Las dos empresas que se encargarán durante los dos próximos años del servicio (con una posible prórroga de otros dos años) fueron las únicas aspirantes que no se comprometieron, por escrito, a mantener los puestos de trabajo. La UTE no incluyó en su oferta la propuesta del Ayuntamiento, tras una negociación con los sindicatos, para «mantener en sus puestos de trabajo, durante el periodo de vigencia del contrato, al personal adscrito al servicio, salvo en los casos de extinción de la relación laboral por la voluntad de los trabajadores, jubilación, fallecimiento o despido disciplinario».

Esta situación, según fuentes del comité de empresa, está generando «incertidumbre» en la plantilla, que cuenta con más de 400 trabajadores. En los últimos tres días, los empleados han firmado la subrogación de su contrato. «Esperemos que no suceda nada en los próximos meses, queremos darles un margen de buena fe», señalaron ayer desde el comité de empresa, que a su vez «agradecieron» la «colaboración» de FCC -la empresa que se hizo con el contrato de emergencia tras la renuncia de Ortiz- durante este periodo actual de tránsito hacia la UTE que ahora se encargará del servicio. Los trabajadores de la limpieza y dependencias municipales obligaron en 2016 al Ayuntamiento a retirar el primer pliego de condiciones al amenazar con hacer huelga por no incluirse cláusulas sociales exigidas por la parte social, como el mantenimiento de los puestos de trabajo. Finalmente, tras redactarse un nuevo pliego de condiciones, la UTE que asume hoy el servicio fue la única candidata que no se comprometió por escrito (renunciando a ocho puntos) a mantener los puestos de trabajo durante el periodo de vigencia del contrato.