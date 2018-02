El PSOE aceptará de Guanyar las enmiendas «coherentes y legales»

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, aseguró ayer que el gobierno local aceptará de Guanyar -el grupo del que depende el futuro de los presupuestos municipales de 2018- las enmiendas que sean «lógicas, coherentes y legales».



Los técnicos de Hacienda, en un informe firmado por la concejala, cuestionan 27 de las 44 enmiendas presentadas por la formación que lidera Miguel Ángel Pavón. «El presupuesto debe ser cosa de todos, no de un solo partido. Apelo a la responsabilidad, ya que los que tenemos cargos públicos debemos hacer ese ejercicio porque representamos a una globalidad de gente, no sólo a los que nos votaron», señaló ayer el regidor, quien quitó importancia al hecho de no haber estado negociando los presupuestos desde primera línea: «Ha estado la concejala de Hacienda, así que el equipo de gobierno está suficientemente representado. Ella me mantiene informado de todo».