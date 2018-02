Nueva marcha de los taxistas por el centro de Alicante contra la liberalización de los servicios en la estación del AVE

Decenas de taxistas de la ciudad de Alicante han vuelto a respaldar la convocatoria de Radio Tele Taxi (537 asociados) y recorren las calles de la ciudad en protesta por el artículo de la nueva Ley del Taxi que liberaliza los servicios en la estación del AVE, con lo que cualquier taxista de la provincia puede recoger pasajeros en la estación previa solicitud a la Conselleria de Transportes.

Los taxistas denuncian que un mes después de la entrada en vigor de la normativa, la recaudación ha descendido un 20%, ya que a la competencia de los taxista de otros municipios se unen los "piratas" y los servicios contratados con vehículos con conductor.

Frente a la denuncia de los taxistas de Alicante, los datos no son tan alarmantes. El pasado enero y según las cifras que maneja el Servicio Territorial de Transportes, se comunicaron 392 servicios fuera del Área de Prestación Conjunta, de los cuales cinco taxistas no adscritos a la parada de la estación del AVE recogieron pasajeros en la estación. En concreto, a Elda, Callosa de Segura y Guardamar (3). Según la misma encuesta, seis taxistas de Alicante recogieron pasajeros en el aeropuerto de Alicante-Elche por el mismo sistema. En total fueron 384 servicios. Los taxistas de Alicante consideran que la situación en el aeródromo provincial no es la misma que la de la estación-término de Alicante.

La de hoy ha sido la quinta manifestación de los taxistas por las calle de Alicante. El colectivo no ha recibido llamada alguna esta semana desde Transportes tras haber iniciado contactos la semana pasada.