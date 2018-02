Guanyar pone contra las cuerdas el presupuesto del gobierno de Echávarri para 2018

Guanyar Alacant se ha abstenido en la votación a los presupuestos celebrada hoy en la Comisión de Hacienda, en la que se han abordado las enmiendas presentadas por los grupos municipales y los ediles tránsfugas. La formación que lidera Miguel Ángel Pavón ha decidido abstenerse en una votación en la que, como estaba previsto, PP y Ciudadanos han votado en contra, mientras que PSOE y Compromís, junto al tránsfuga Fernando Sepulcre, han apoyado unos presupuestos que se votarán definitivamente el próximo 15 de febrero, en un pleno extraordinario. Belmonte no ha asistido a la reunión.

Al término de la comisión que se ha prolongado durante toda la mañana, Pavón ha justificado el voto de su grupo en la Comisión de Hacienda. "Nos hemos abstenido en la votación. Es un presupuesto que en parte recoge alguna de nuestras propuestas, pero otras no. Muchas de las que hicimos inicialmente desde las concejalías se recortaron unilateralmente por el alcalde y además se mandaron a Madrid [Ministerio de Hacienda] sin negociar previamente con nosotros", ha señalado el portavoz municipal de Guanyar y exvicealcalde de Alicante, quien ha vuelto a criticar la nula voz dada a los vecinos: "No ha habido ningún tipo de participación ciudadana, algo a lo que estaba obligada la Concejalia de Hacienda".

En su valoración de la reunión, Pavón ha explicado que la comisión ha aprobado siete de las 44 enmiendas presentadas por Guanyar, "casi todas de orden menor". Para Guanyar, la "más importante es destinar el ahorro de sueldos de asesores a suplementos de los contratos de los jóvenes contratados con el programa Avalem Plus [de la Generalitat Valenciana]".

En cambio, Pavón ha criticado que se haya "impedido" la votación de una transaccional sobre una serie de enmiendas para incrementar ayudas sociales de emergencia. "El PSOE ha votado en contra, nos parece grave. La propuesta iba en la línea de no tocar las partidas de la Edusi", ha proseguido Pavón, quien ha dejado en el aire el voto definitivo de su formación en el pleno del próximo 15 de febrero: "Cuando llegue, decidiremos nuestro voto". Guanyar convocará a su asamblea a principios de la próxima semana para decidir el voto del grupo municipal en plena crisis interna de la formación.

Pavón ha añadido que las enmiendas que no han sido aprobadas se elevarán también al pleno. Además, también ha añadido que tiene pendiente una reunión con la concejala de Hacienda para tratar la inclusión de enmiendas en el documento anexo a los presupuestos, para "ver si se pueden incorporar propuestas que se han hecho y que no ha sido votadas en la comisión porque los técnicos consideraban que no se ajustaba al ROP".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha defendido el voto en contra de su formación. "Votaremos en contra de unos presupuestos planteados por un alcalde que esta procesado por presunta prevaricación en el uso de fondos públicos. Es nuestra línea roja". Desde la formación naranja han logrado incluir seis enmiendas en las cuentas que se votarán en el pleno municipal previsto para el 15 de febrero: "Hemos presentado enmiendas por pura responsabilidad politica. De las 41 que hemos planteado se han debatido 26 y sólo se han aceptado 6. Ciudadanos ve muy difícil que salgan los presupuestos adelante con este minigobierno, ya que lo que mal empieza, el tripartito, mal acaba". Giraldo, por último, ha criticado la abstención del grupo de Pavón y que Echávarri no dimita: "Nos sorprende que Guanyar no asuma su cuota de responsabilidad, ya que estos presupuestos son fruto también de su gestión en el tripartito y ahora se hacen los suecos. Lo más fácil, higiénico y democratico, es que Echávarri dimitiera y posibilitara nuevos espacios para el dialogo".