El PP critica que el PSOE quiera recaudar más por las instalaciones deportivas

La concejal del PP Marisa Gayo ha criticado hoy el incremento de un 23% previsto en la recaudación por el uso de las instalaciones deportivas municipales por el gobierno dirigido por el socialista Gabriel Echávarri". Gayo ha asegurado en un comunicado que el borrador de las cuentas municipales de este año del PSOE prevé conseguir una recaudación de 598.000 euros, "que es una cifra muy superior a los 487.000 euros que fueron presupuestados para el año 2017". Según el PP, "Echávarri abusa del deporte y de los deportistas si pretende extraer tal cantidad de dinero de los usuarios de las instalaciones de Alicante".

"Nos parece un salto considerable, porque no encontramos ninguna justificación ni entendemos que esa voracidad fiscal de Echávarri deba cebarse también en los deportistas de Alicante", ha lamentado la edil popular, quien ha insistido en la crítica: "Por un lado, tenemos a un alcalde que ha sido incapaz de llevar a cabo el 45% del presupuesto municipal de estos últimos dos años y medio y, al mismo tiempo, quiere más y más dinero de los alicantinos para no se sabe qué idea que se le pueda haber ocurrido que luego no va a hacer por su mala gestión".

Gayo ha advertido en su comunicado de que "hacer deporte en Alicante se puede encarecer este año de una forma completamente disparatada si Echávarri quiere alcanzar sus voraces objetivos de recaudación, y no debemos permitir que precisamente una de las áreas más afectadas sea ésta que afecta a miles de personas aficionadas al deporte en nuestra ciudad".

Este dato contrasta, según el PP, con el recorte del 3,4% que el PSOE "quiere aplicar al presupuesto municipal" de Deportes de este año, que significará una inversión de 30.000 euros menos respecto al pasado año. "En el borrador de los presupuestos de 2018 figura una partida de 870.500 euros, frente a los 840.500 euros del año pasado, lo que significa que al tiempo que Echávarri quiere subir la recaudación por el uso de las instalaciones deportivas, también pretende invertir menos en el deporte alicantino".

Este viernes, la Comisión de Hacienda debatirá las enmiendas presentadas por los grupos politícos (salvo Compromís que no ha elevado ninguna propuesta tras acordar el voto a favor de las cuentas) y de los dos ediles tránsfugas. El próximo 15 de febrero, será el turno para que el pleno municipal vote los presupuestos. Cs y PP ya han anunciado su rechazo, mientras que la posición de Guanyar será determinante.

El gobierno afirma que se prevén más usuarios

Fuentes del gobierno socialista aseguran que su "intención" ha sido "eliminar las tasas deportivas a los clubes". Sin embargo, continúan, "al estar intervenidos como consecuencia de la gestión del PP, no se puede hacer porque habría que aumentar otro impuesto". Según el PSOE, "la subida es por lo mismo que pasa con los veladores, las previsiones indican que habrá más usuarios". "El señor Barcala ya hizo el ridiculo con los veladores y parece que su compañera ha decidido seguir su estela", continúan desde el entorno del gobierno de Echávarri.