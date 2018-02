El PP acusa al PSOE de concentrar contratos menores en tres empresas

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante criticó ayer al gobierno municipal del socialista Gabriel Echávarri por firmar 35 contratos menores en el último trimestre para la instalación y el montaje de eventos municipales, por un total de 123.367 euros. Todas las empresas beneficiarias, según insistió el PP, son distintas a las que forman la UTE adjudicataria del servicio municipal [Sit Down, APQ Stage Iberica y Fiestas Infantiles Pequeñín].

El proceso de adjudicación está paralizado desde hace casi medio año porque la licitadora que quedó en segundo lugar, Alavés Montajes, denunció ante el Tribunal de Recursos Contractuales, que ya ha rechazado uno de los motivos de impugnación [valoración errónea a cargo del Ayuntamiento], pero que ha solicitado información a la Concejalía de Contratación sobre otro de los argumentos esgrimidos por la empresa que quedó en segundo lugar, en relación a la confidencialidad de unos informes, según explicó ayer la concejala del área de Infraestructuras, la socialista Gloria Vara.

Según el PP, en el último trimestre, las beneficiarias de los contratos del servicio de montaje de eventos festivos y culturales han sido Novofest, con 69.896 euros; JV Gracia, con 32.317 euros; Alavés, con 18.679 euros; y otras empresas, por 8.892 euros. «Mientras tanto, las empresas que conforman la UTE que resultó la primera en la adjudicación no solo no han podido comenzar a prestar el servicio sino que no han sido requeridas en ninguna ocasión», aseguró ayer el concejal José Ramón González (PP).

La edil socialista Gloria Vara, responsable del montaje de infraestructuras en eventos festivos y culturales, reclamó ayer a los populares «seriedad» en sus labores de oposición, mientras subrayó que la adjudicataria es una UTE de tres empresas, mientras que los contratos menores se dan a empresas individuales. «Las contrataciones se eligen por una cuestión de calidad y precio, que sean capaces de dar el servicio con garantías y lo hagan a un buen precio. Las empresas a las que cita el PP se unieron en una UTE para concurrir al concurso», explicó Vara, quien añadió que, «para servicios específicos», también se han dado contratos menores a alguna de las tres firmas que en una unión temporal consiguieron la adjudicación del contrato recurrido por otra licitadora.