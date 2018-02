Guanyar y el PP se unen para forzar al gobierno del PSOE a que convoque una comisión

Guanyar Alacant, junto a Compromís y Partido Popular, han solicitado por registro que se convoque, antes del 15 de febrero, la Comisión Permanente de Servicios, en cuyo orden del día se incluya el inicio de los expediente para solicitar a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, la declaración como Parajes Naturales Municipales de las Lagunas de Fontcalent y del Saladar de Agua Amarga. La superación de este trámite permitirá su elevación al pleno ordinario de febrero, para su posterior traslado la Conselleria, según ha subrayado Guanyar a través de un comunicado.

El exconcejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez (Guanyar), ha recordado hoy que el pleno ordinario de diciembre aprobó una moción en la que se acordaba continuar con la tramitación, "algo que el equipo de gobierno no realizó enero y, hasta la fecha, no tenemos ninguna notificación de que se vaya a convocar la Comisión Permanente de Servicios para que pueda ser llevado a este pleno". Por este motivo, según Domínguez, Guanyar ha tenido que "recurrir al artículo 150 del ROP que recoge que la Comisión de Servicios debe convocarse si lo solicitan una cuarta parte de sus miembros". "Nos hubiera gustado no tener que presentar esta solicitud de obligado cumplimiento, pero la inacción del minigobierno del PSOE y el desprecio mostrado ante la protección de estos emplazamientos de tanta riqueza medioambiental, junto con el incumplimiento de un acuerdo plenario, nos ha obligado a ello", ha señalado Domínguez en el citado comunicado.

El exedil de Medio Ambiente recuerda que el documento fue dictaminado favorablemente el 19 de septiembre de 2017 por el Consejo de Sostenibilidad, antes de que Guanyar Alacant abandonara el equipo de gobierno tras la negativa del alcalde Gabriel Echávarri a dimitir tras su doble investigación en los tribunales por presunta prevariación. "Fue entonces cuando remitimos la propuesta a la secretaría del pleno para que se diera curso a todos los trámites necesarios para materializar la figura que iba a garantizar la protección de estos espacios", ha proseguido Domínguez.

El Saladar de Agua Amarga presenta un "notable conjunto de elementos de interés ecológico, científico, docente y paisajístico", según Guanyar. "Su condición de Zona Húmeda Catalogada de la Comunidad Valenciana lo convierte, a nivel nacional e internacional, en área a conservar dado el interés por este tipo de ecosistemas una vez reconocida y aceptada su importancia", continúa la nota de la formación liderada por Miguel Ángel Pavón.

Por su parte, concluyen, las Lagunas de Fontcalent son de "origen freático en antiguas extracciones de arcillas, situadas en las proximidades del Centro Penitenciario de Fontcalent y junto a la autovía de Alicante-Madrid". Las dos lagunas unidas tienen una extensión de lámina de agua aproximada de 3.200 metros cuadrados y 4 metros de profundidad máxima. En la zona existen otros pequeños vasos que se inundan periódicamente.