Se aplaza el debate en las Cortes Valencianas sobre los horarios comerciales

El pleno de las Cortes Valencianas no votará mañana miércoles el acuerdo alcanzado recientemente por el sector sobre la libertad comercial. Pese a que la Conselleria de Economía anunció que la propuesta se elevaría a la sesión plenaria prevista para esta semana, finalmente no se ha incluido en el orden del día del pleno de las Cortes ante la falta de unos trámites administrativos a cargo del departamento que dirige Rafael Climent (Compromís). Según el calendario parlamentario, el próximo pleno de las Cortes está previsto para dentro de dos semanas.

La proposición de ley que recoge el acuerdo alcanzado en el Observatorio autonómico de Comercio, suscrito por todos los miembros del sector salvo los sindicatos, está firmada por PSPV, Compromís y Ciudadanos, por lo que está previsto que las Cortes aprueben el pacto una vez se someta a votación al sumar mayoría frente a los diputados de PP, Podemos y los tránsfugas. El acuerdo recoge que el gran comercio de toda la ciudad de Alicante pueda abrir 38 festivos al año, entre el Domingo de Ramos y el domingo posterior al Lunes de Pascua (excepto ese lunes), además del periodo entre el 15 de junio y el primer domingo de Rebajas de enero (salvo el 24 de junio, día grande de las Hogueras de San Juan).

El acuerdo que se prevé votar en las Cortes Valencianas no satisface ni a sindicatos ni al pequeño comercio alicantino. De hecho, el pasado 31 de enero, se produjo una concentración frente a la sede del Consell en Alicante para protestar contra el acuerdo alcanzado en el Observatorio autonómico de Comercio. "¿Domingos de apertura? No, gracias", "Ni los trabajadores queremos, ni los consumidores lo necesitamos" o "El domingo para la familia. No a la apertura los domingos y festivos" fueron algunos de los mensajes impresos en las pancartas exhibidas por los participantes en la movilización.

Los convocantes, los sindicatos UGT y CC OO, recibieron el apoyo de Guanyar, Podemos y la asociación de comerciantes Fecoema, así como de trabajadores del sector. En el transcurso del acto, Abigail Vacas, de UGT, y Patricia Carrillo, de Comisiones Obreras, leyeron un comunicado conjunto que después registraron en la delegación del Consell, en la Casa de las Brujas. También se corearon consignas como "Se descansa los domingos" o "No a las aperturas".

Hasta que se certifique ese acuerdo en las Cortes, en Alicante sigue vigente la resolución firmada por el director general de Comercio, Natxo Costa, que limita al apertura total del comercio al periodo entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. El Ayuntamiento de Alicante decidió recientemente llevar a los tribunales a la Generalitat Valenciana tras la resolución firmada a finales del pasado mes de julio por Natxo Costa (Compromís).

El gobierno municipal dirigido por el socialista Gabriel Echávarri apuró casi al máximo el plazo legal que terminó a finales del pasado mes de enero, presentando el recurso el pasado jueves ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad contra la resolución de la Dirección General del Comercio de la Generalitat, que a su vez desestimó en noviembre el escrito elevado por el Ayuntamiento en septiembre en el que rechazaba la resolución que limitaba la apertura total del comercio en Alicante a los tres meses de verano, alegando, entre otros argumentos, el «principio de lealtad institucional», es decir, reivindicando la «autonomía» del gobierno municipal frente a la Generalitat para impulsar el modelo comercial.

Fuentes de Alcaldía aseguraron que acudir a los tribunales «supone continuar con la política del Ayuntamiento respecto a los horarios comerciales, reiterando que no se querían imposiciones».