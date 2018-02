Los agricultores de Alicante y Murcia repartirán fruta y verdura en Madrid para pedir trasvases

Los agricultores de Alicante y Murcia cuyas cosechas dependen del agua del trasvase Tajo-Segura, cerrado desde mayo de 2017, han convocado para el próximo 7 de marzo una marcha por el centro de Madrid en la que repartirán frutas y verduras en un acto para reividicar agua para la provincia en forma de trasvases, además de otras soluciones. Los agricultores han suscrito hoy en Murcia el "Manifiesto levantino por el agua" al que se ha sumado el gobierno de Murcia.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha destacado que hacer realidad "gran parte" de las soluciones al problema de la sequía pasan necesariamente por alcanzar un Pacto Nacional del Agua que "no se puede demorar más", por lo que ha instado a ponerle fecha y que esté listo "lo antes posible", según recoge Europa Press.

Así lo ha hecho saber López Miras en el acto de la firma del Manifiesto Levantino por el Agua, que también ha rubricado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, en presencia de Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), que es el órgano que promueve el texto.

Se trata de un documento promovido por los regantes de las provincias de Murcia, Alicante y Almería que exige la adopción de soluciones "definitivas" frente a la sequía como, por ejemplo, el desarrollo de nuevos trasvases que lleven agua de las cuencas con excedentes a aquellas con déficit estructural.

El vicepresidente del Scrats, el alicantino José Antonio Andújar, ha mostrado su agradecimiento a López Miras por el "apoyo sin fisuras". No obstante, ha querido hacer una "observación" y ha estimado necesario que el "escalón inferior" a Rajoy, en la jerarquía del Gobierno central, "dé la cara en el Levante español y explique cuál es el plan".

"La presencia del Gobierno central en la zona de trabajo, aquí, brilla por su ausencia", según Andújar, quien lamenta que ese "escalón inferior" no está "presente" y, por lo tanto, cree que "no se está trabajando". De hecho, ha recordado que el presidente del Scrats elevó el pasado mes de agosto un texto con soluciones al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pero no han recibido respuesta. "Alguien está fallando en el engranaje", ha lamentado.

Por otro lado, López Miras, presidente muricano, ha mostrado su respaldo a la movilización convocada por el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura el 7 de marzo con el fin de repartir fruta, verdura y hortalizas en el centro de Madrid para concienciar a la población de la importancia del sector agroalimentario y del uso "eficiente" que hace del agua.

"Es una acción importante, no sólo para la reivindicación, sino también para dar a conocer la situación de la cuenca del Segura y qué es lo que hacemos aquí con la poca agua que tenemos y lo que podríamos hacer si dispusiéramos de más", ha señalado López Miras, quien cree que la demanda hídrica no cuenta con "mayor calado social" en el resto de España porque "no la conocen".