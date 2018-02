El PP pide información sobre el contrato de infraestructuras de actos festivos y deportivos

La portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, ha instado al gobierno municipal de Alicante, dirigido por el socialista Gabriel Echávarri, a "facilitarle toda la información sobre la situación actual del expediente de contratación del Servicio de instalación y montajes complementarios para infraestructuras de actos festivos, culturales, deportivos y otros de la ciudad de Alicante".

A través de un comunicado, De España ha explicado que la prestación de este servicio por la empresa adjudicataria "está paralizado desde septiembre de 2016 porque debido a un recurso no se firmó el contrato previsto en el pliego". Sin embargo, según el PP, "ya ha pasado un año y medio y la situación continúa igual"."Nos encontramos en una situación en la que el servicio después de estar dos años sin licitarse, una vez que se ha adjudicado tampoco ha salido adelante y se está prestado con contratos menores", prosigue la número dos del grupo municipal del PP.

El contrato fue adjudicado por la Junta de Gobierno en julio de 2017, tras el visto bueno de la Mesa de Contratación. La empresa que quedó en segundo lugar en el proceso a apenas un punto de la adjudicataria, Alavés Montajes y Realización, presentó un recurso. "Eso es lo que queremos saber, ¿por qué sigue sin desatascarse este contrato y qué empresas están prestando este servicio mientras tanto, además de cuántos contratos se han realizado y en qué cuantía?", ha subrayado De España.

La empresa que resultó ganadora del concurso fue una UTE integrada por Sit Down S.L, Stage iberica SL y Fiestas Infantiles Pequeñín SL. "Sin embargo, esta UTE aún no ha podido prestar el servicio, a pesar de que hasta la fecha no tenemos constancia de que ningún juzgado haya pedido la suspensión de la firma del contrato que, por tanto, debería que haberse firmado ya", ha añadido la edil popular.

En este sentido, De España ha reclamado la "relación de facturas y contratos realizados para la contratación de servicios de instalación y montajes complementarios para infraestructuras de actos festivos, culturales, deportivos y otros de la ciudad de Alicante, desde el 19 de septiembre de 2016 hasta el 2 de febrero de 2018". La concejal popular ha presentado esta solicitud de información en el registro municipal, mediante un escrito dirigido a la Concejalía de Infraestructuras.