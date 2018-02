Polémica en Alicante: Diversitat advierte de que una coach se ofrece para "curar" la homosexualidad

Diversitat Alacant denuncia que una coach se ofrece para ayudar a las personas a «abandonar» la homosexualidad. Lo hace a través de las aplicaciones móviles más populares que utilizan los jóvenes para ligar con otros chicos, según explica Toño Abad, presidente de Diversitat en la provincia. Aunque en la web de esta coach no se especifica dónde tiene la consulta, Abad asegura que este tipo de aplicaciones funciona con geolocalizador, «y el anuncio le está apareciendo a gente que vive en Alicante». Diversitat quiere poner el caso en conocimiento de la Conselleria de Igualdad, «ya que está elaborando una ley que castigará este tipo de anuncios».



No es la primera vez que la agrupación de apoyo a personas LGTBI realiza una denuncia de este tipo. «En otras ocasiones hemos denunciado el caso de librerías que venden libros en los que se asegura poder curar la homosexualidad, algo de todo imposible, porque la homosexualidad no es ninguna enfermedad».





Alerta: una supuesta terapeuta se anuncia en #Alicante asegurando ´curar´ la homosexualidad. No existen terapias que cambien la orientación o la identidad y, practicarlas, tiene consecuencias irreparables. Daremos parte a las autoridades. pic.twitter.com/n6qRJGcBpy — Diversitat (@diversitat) 31 de enero de 2018

No obstante, sí es la primera denuncia que se produce en relación a una. La web de la polémica lleva como eslogan principal la frase «Lo Sé. Puedes dejar atrás la homosexualidad». Según su autora, su fuente de inspiración esy su libro «Comprender y sanar la homosexualidad». Cuando Cohen vino a España a un congreso de familias «le conocí en persona», señala la terapeuta, que añade que «según le iba oyendo muchas piezas empezaron a encajar. Después de un periodo de tiempo tomé la decisión de completar los estudios y requisitos para ser terapeuta en orientación sexual y comprometerme con la verdad de la homosexualidad».La web ha sido denunciada en otras comunidades autónomas, por ofrecerse a «». En estas ocasiones, la autora se ha defendido señalando que ella no pretende curar la homosexualidad. «Si la persona lo desea, puede intentar dejar atrás la homosexualidad. Nunca he hablado de cura, sino que ofrezco ayuda para lograrlo. Hablo de "dejar atrás"». Es igual que decir que, añade la terapeuta, «si una persona que descubre su orientación homosexual y "sale del armario", está dejando atrás la heterosexualidad en la que vivía».En cualquier caso, Toño Abad critica que hable en estos términos de la homosexualidad. «Lo plantea como si fuera un problema similar a las, del que hubiera que salir. Cuando de lo que hay que salir es de los pensamientos homófobos». La homosexualidad, añade Abad, «no es ni buena ni mala, es sólo una orientación.»El presidente de Diversitat tacha los servicios que ofrece esta coach de «» y advierte que «puede hacer un daño psicológico muy grande en las personas»